“Una Limpida Mezzanotte” (1855) di Walt Whitman: poesia sul desiderio di “cose vere”

Una Limpida Mezzanotte (A Clear Midnight) è una poesia di Walt Whitman che mette al centro la voglia di cambiare per poter guardare alle cose che veramente contano nella vita.

Per molti esseri umani arriva un momento della vita, in cui tutto ciò che è apparenza, mondanità, superficialità perde senso. Si sente il bisogno di poter dare senso alla propria esistenza e liberarsi dai futili condizionamenti imposti dalla società.

Ciò non significa rinunciare alla leggerezza, ma scegliere di guardare alle cose che meritano di essere vissute.

La poesia è contenuta nella sezione Dal meriggio alla stellata notte della raccolta Foglie d’erba (Leaves of Grass) di Walt Whitman, pubblicata nel 1855 in occasione del giorno dell’Indipendenza americana.

Walt Whitman nel poema si rivolge alla sua anima, dicendole che è giunto il momento di scrollarsi di dosso la mondanità dei libri, dell’arte e di tutte le attività materiali. Vuole elevarsi su un piano diverso e trascendente, dove può riflettere su ciò che gli interessa di più.

La sua anima desidera lasciarsi il mondo vissuto alle spalle e pensare ai “temi” della vita, della morte e dell’infinito.

Ma, leggiamo Una limpida mezzanotte per apprezzarne il significato.

Una Limpida Mezzanotte di Walt Whitman

L’ora tua è questa, o anima; l’ora del tuo libero volo entro il mondo senza parole,

Via dai libri, via dall’arte, or che il giorno è chiuso e la lezione è finita;

Te che ora emergi pienamente, silenziosi, guardano ponderando

i temi che meglio amasti

La notte, il sonno, la morte e gli astri.

*******************

A Clear Midnight, Walt Whitman

This is thy hour O Soul, thy free flight into the wordless,

Away from books, away from art, the day erased, the lesson done,

Thee fully forth emerging, silent, gazing, pondering the themes

thou lovest best.

Night, sleep, death and the stars.