Walt Whitman è stato uno dei poeti più importanti della storia americana. Il meraviglioso film L’attimo fuggente, con Robin Williams, ha reso celeberrima una delle sue poesie più belle, ‘O Capitano! mio Capitano!’. Per celebrare questo grandissimo autore, ve la riproponiamo, insieme ad alcune delle sue poesie più amate.

Walt Whitman, cantore della libertà

Walter Whitman, meglio noto come Walt Whitman, nella sua carriera di scrittore cantò il suo luogo natale, l’America. Suo padre si dedicava a mestieri di vario genere, mentre la madre, Louisa Van Velsor, aveva con il figlio un rapporto privilegiato. Ne è testimonianza l’intensa corrispondenza che intercorse tra i due. Whitman è ricordato come il cantore della libertà, di quell’ ideale visionario che pone l’uomo al centro.

Cantò soprattutto l’essenza dell’ “american dream”, quel sogno americano che Walt Whitman voleva che attraverso il duro lavoro, il coraggio e la determinazione si potesse raggiungere un migliore tenore di vita e la tanto agognata prosperità economica. Dalla sua opera proviene la celeberrima ode che inizia con il verso «O capitano! Mio capitano!». Walt Whitman è ricordato sopratutto per la sua raccolta di poesie “Foglie d’erba“, pubblicata in addirittura dieci edizioni. Walt Whitman morì a Cadmen il 26 marzo 1892.

O Capitano! mio Capitano!

O Capitano! mio Capitano! il nostro viaggio tremendo è finito,

La nave ha superato ogni tempesta, l’ambito premio è vinto,

Il porto è vicino, odo le campane, il popolo è esultante,

Gli occhi seguono la solida chiglia, l’audace e altero vascello;

Ma o cuore! cuore! cuore!

O rosse gocce sanguinanti sul ponte

Dove è disteso il mio Capitano

Caduto morto, freddato.

O Capitano! mio Capitano! alzati e ascolta le campane; alzati,

Svetta per te la bandiera, trilla per te la tromba, per te

I mazzi di fiori, le ghirlande coi nastri, le rive nere di folla,

Chiamano te, le masse ondeggianti, i volti fissi impazienti,

Qua Capitano! padre amato!

Questo braccio sotto il tuo capo!

É un puro sogno che sul ponte

Cadesti morto, freddato.

Ma non risponde il mio Capitano, immobili e bianche le sue labbra,

Mio padre non sente il mio braccio, non ha più polso e volere;

La nave è ancorata sana e salva, il viaggio è finito,

Torna dal viaggio tremendo col premio vinto la nave;

Rive esultate, e voi squillate, campane!

Io con passo angosciato cammino sul ponte

Dove è disteso il mio Capitano

Caduto morto, freddato.

Credo in te, anima mia

Credo in te, anima mia,

l’altro che io sono non deve umiliarsi di fronte a te,

e tu non devi umiliarti di fronte a lui.

Ozia con me sull’erba,

libera la tua gola da ogni impedimento,

né parole, né musica o rima voglio,

né consuetudini né discorsi,

neppure i migliori, soltanto la tua calma voce bivalve,

il suo mormorio mi piace.

Penso a come una volta giacemmo,

un trasparente mattino d’estate,

come tu posasti la tua testa

di per traverso sul mio fianco

ti voltasti dolcemente verso di me,

e apristi la camicia sul mio petto,

e tuffasti la tua lingua sino al mio cuore snudato,

e ti stendesti sino a sentire la mia barba,

ti stendesti sino a prendere i miei piedi.

Veloce si alzò in me

e si diffuse intorno a me la pace e la conoscenza

che va oltre ogni argomento terreno,

io conosco che la mano di Dio è la promessa della mia,

e io conosco che lo spirito di Dio

è il fratello del mio,

e che tutti gli uomini mai venuti alla luce

sono miei fratelli e le donne sorelle ed amanti,

e che il fasciame della creazione è amore,

e che infinite sono le foglie rigide o languenti nei campi,

e le formiche brune nelle piccole tane sotto di loro,

e le incrostazioni muschiose del corroso recinto,

pietre ammucchiate, sambuco, verbasco ed elleboro.

Noi due ragazzi che stretti ci avvinghiamo

Noi due ragazzi che stretti ci avvinghiamo,

mai che l’uno lasci l’altro,

sempre su e giù lungo le strade, compiendo escursioni a Nord e a Sud,

godiamo della nostra forza, gomiti in fuori, pugni serrati,

armati e senza paura, mangiamo, beviamo, dormiamo, amiamo,

non riconoscendo altra legge all’infuori di noi,

marinai, soldati, ladri, pronti alle minacce,

impauriamo avari, servi e preti, respirando aria,

bevendo acqua, danzando sui prati o sulle spiagge,

depredando città, disprezzando ogni agio, ci beffiamo delle leggi,

cacciando ogni debolezza, compiendo le nostre scorrerie.

Canto di me stesso

Che cos’è l’erba?

Mi chiese un bambino portandomene a piene mani;

come potevo rispondergli?

Non so meglio di lui che cosa sia.

Suppongo che sia lo stendardo della mia vocazione,

fatto col verde tessuto della speranza.

O forse è il fazzoletto del Signore,

un ricordo profumato lasciato cadere di proposito,

con la cifra del proprietario in un angolo

sicchè possiamo vederla e domandarci di chi può essere?

O forse l’erba stessa è un bambino,

il bimbo generato dalla vegetazione.

O un geroglifico uniforme che voglia dire,

crescendo tanto in ampi spazi che in strette fasce di terra,

fra bianchi e gente di colore, Canachi, Virginiani,

Membri del Congresso, gente comune,

io do loro la stessa cosa e li accolgo nello stesso modo.

Poeti estinti, filosofi, preti

Poeti estinti, filosofi, preti,

martiri, artisti, inventori, governi d’un tempo,

forgiatori di lingue su altre rive,

nazioni un tempo potenti e ora indebolite, contratte o desolate,

io non oso procedere finché non v’abbia rispettosamente dato credito

di quanto avete lasciato sparso quaggiù,

io l’ho esaminato, riconosco che è ammirevole,

(essendovi passato in mezzo,)

penso che mai nulla potrà essere più grande,

nulla potrà mai meritare più di quanto

esso meriti, mentre lo contemplo con attenzione,

a lungo, e poi lo congedo,

io sto al mio posto coi miei giorni qui.

Qui terre femminili e maschie,

qui eredi e ereditiere del mondo, qui la fiamma della materia,

qui la spiritualità mediatrice, apertamente riconosciuta,

sempre protesa, il risultato delle forme visibili,

colei che soddisfa ed ora avanza dopo la debita attesa,

sì, ecco avanzare la mia signora, l’anima.

La poesia salverà il mondo

Il mondo sottomarino,

Foreste al fondo del mare, i rami, le foglie,

Ulve, ampi licheni, strani fiori e sementi,

folte macchie, radure, prati rosa,

Variegati colori, pallido grigio verde,

porpora, bianco e oro, la luce vi scherza

fendendo le acque

Esseri muti nuotan laggiù tra le rocce,

il corallo, il glutine, l’erba, i giunchi,

e l’alimento dei nuotatori

Esseri torpidi brucan fluttuando laggiù,

o arrancano lenti sul fondo,

Il capodoglio affiora a emetter lo sbuffo

d’aria e vapore, o scherza con la

sua coda,

Lo squalo dall’occhio di piombo,

il tricheco, la testuggine, il peloso

leopardo marino, la razza,

E passioni, guerre, inseguimenti, tribù,

affondare lo sguardo in quei fondi

marini, respirando quell’aria così

densa che tanti respirano,

Il cambiamento, volgendo lo sguardo qui

o all’aria sottile respirata da esseri che

al pari di noi su questa sfera

camminano,

Il cambiamento più oltre, dal nostro

mondo passando a quello di esseri

che in altre sfere camminano.

Il giardino dell’amore

Sono andato al Giardino dell’Amore,

ho visto ciò che non avevo mai visto:

una Cappella era costruita nel centro,

nel luogo in cui io ero solito giocare sull’erba (verde).

E i cancelli di questa Cappella erano chiusi,

e ‘Tu non devi’ era scritto sull’ingresso;

così sono tornato al Giardino dell’Amore

che è fecondo di così tanti e dolci fiori;

e ho visto che era pieno di tombe,

e pietre sepolcrali dove avrebbero dovuto esserci fiori,

e Preti in vesti nere vi giravano attorno,

E incatenavano con rovi le mie gioie e i miei desideri.

Quando lessi il libro

Quando lessi il libro, la famosa biografia,

è questa (mi dissi) che l’autore chiama vita di un uomo.

Così qualcuno scriverà la mia vita, quando io sarò morto.

(Come se un altro potesse veramente conoscerne qualcosa,

se perfino io penso spesso che ne so poco o niente,

qualche cenno, qualche sparso debole inizio, segnali indiretti

che per mio uso esclusivo cerco qui di tracciare).

