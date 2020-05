Avvincenti, curiosi e affidabili, i podcast sono la nuova frontiera dell’informazione e dell’approfondimento. Nel giro di qualche anno, ne sono sorti a centinaia e orientarsi fra le numerose proposte non è semplice. Per questo motivo, ne abbiamo scelti alcuni che, a nostro avviso, sono particolarmente interessanti. Perfetti per avvicinarsi al mondo dei podcast e scoprirne di nuovi. Da chi ama le storie noir a chi è in cerca di contenuti femministi, questi sono solo alcuni fra i migliori podcast da ascoltare tutto d’un fiato.

Veleno – Per chi ama le storie noir

Fra i migliori podcast non potevamo che iniziare con Veleno, un podcast di sette puntate di Pablo Trincia e Alessia Rafanelli, che racconta una storia sparita dalle cronache dei giornali. Vent’anni fa 16 bambini furono portati via per sempre dalle loro famiglie: i genitori vennero accusati di essere dei pedofili satanisti.

Lezioni di storia – Per gli appassionati di storia

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita. Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea. Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube.

Archivio Pacifico – Per chi ama le interviste

Lo scrittore Francesco Pacifico intervista alcune delle personalità più interessanti della nostra epoca. Attraverso lunghe conversazione dal tono rilassato, indaga sulla loro identità professionale lasciando emergere quei piccoli dettagli di cui nessuno parla mai. Un podcast, ma anche un archivio a futura memoria di persone che hanno lasciato il segno.

Senza rossetto – Per le femministe

Fra i migliori podcast, c’è anche “Senza rossetto”, un progetto di Giulia Cuter e Giulia Perona. In occasione del 70esimo anniversario dal primo voto politico delle donne italiane, il 2 giugno 1946, è nato Senza rossetto, un podcast radiofonico che vuole raccontare la figura femminile ieri e oggi. Ogni puntata affronta un tema legato alle convenzioni che la società attribuisce all’universo femminile, attraverso la penna e la voce di una scrittrice contemporanea. Daily Cogito – Per chi vuole riflettere sul presente Fra i migliori podcast in assoluto, non possiamo non menzionare il podcast del divulgatore Rick DuFer. Un progetto molto interessante, perché si serve spesso e volentieri della filosofia per indagare l’attualità. Love Stories – Per chi sogna una storia d’amore Fra i migliori podcast, c’è “Love Stories” di Melissa Panarello. Se avete sempre pensato che l’unico amore degno d’esser così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Un viaggio di speranze e di vendette con tutti i personaggi che hanno reso eterno l’amore vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Come hanno amato i grandi del passato? E quanto di quell’ardore antico è sopravvissuto oggi?

