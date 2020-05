10 audiolibri da ascoltare per tirarsi su di morale e farsi due risate

Audiolibri da ascoltare per ridere un po’ e non pensare troppo alla realtà. In quest periodo caratterizzato da pandemia e restrizioni, in molti saranno giù di morale. Per fortuna, come in tante altre circostanze, ci sono le buone letture a venirci in aiuto e farci evadere dalla realtà. In particolare, gli audiolibri possono essere di grande sostegno. Ci sono audiolibri che ascoltandoli ci aiutano a ridere, ritrovare il senso dell’ humour o apprezzare l’ironia e la comicità di scrittori e artisti. Su Storytel ci sono tantissimi audiolibri da ascoltare che fanno al caso nostro in questi giorni. Ecco una selezione di audiolibri utili per tirarsi su di morale e farsi due risate.

Dopo l’eccellente esordio nel 2013 con Una posizione scomoda, Francesco Muzzopappa torna con un nuovo, esilarante romanzo. Protagonista la contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, discendente diretta dell’ultimo grande casato torinese, algida, sarcastica e decisamente snob.

Il mitico Sandrone Dazieri alle prese con racconti brevi. Alcune volte brevissimi, alcuni solo taglienti, altri acuminatissimi, altri ancora irriverenti, se non divertentissimi. Mini thriller mozzafiato o distopici inquietanti, ornati un po’ d’amore e di umori avvelenati. Insomma, un audiolibro da ascoltare perché ce n’è per tutti i timpani, anche per i tuoi.

Tra gli audiolibri da ascoltare quello tratto dal celebre romanzo di Amélie Nothomb. La giovane Amélie è riuscita a trovare impiego in una importantissima multinazionale giapponese, realizzando il sogno di tornare a vivere nel suo paese d’origine. L’incapacità di adeguarsi allo spietato automatismo della “più grande azienda del mondo” la porterà però a subire, in un crescendo di umiliazioni, l’esperienza di una vertiginosa discesa agli inferi.

Travolto da desideri che ripugnano alla coscienza e da una coscienza che ripugna ai desideri, Alex Portnoy ripercorre con l’analista la propria esistenza, a partire dalla famiglia ebraica. Quel che gli interessa piú di tutto, però, è il sesso. Tra gli audiolibri da ascoltare anche per la voce del celebre attore Luca Marinelli.

