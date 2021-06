Meryl Streep

MILANO – Quando nel 1976 una giovane Meryl Streep si presentò alle audizioni per King Kong, tutto quello che il regista Dino De Laurentiis seppe commentare fu (in italiano, rivolgendosi al figlio): «Che brutta! Perché me l’hai portata?». Non sapeva di stare di fronte a una delle future star di Hollywood più acclamate della storia. Grazie al cielo Meryl non si lasciò intimidire da un giudizio del genere e perseverò nella sua carriera di attrice, che oggi conta ben 55 film, tre Premi Oscar e 9 Golden Globe. Per festeggiare il suo settantesimo compleanno (22 giugno 1949), abbiamo raccolto i suoi film più belli.

La scelta di Sophie (1982)

Con questo film Meryl Streep si è guadagnata il Premio Oscar come miglior attrice protagonista. Ambientato nell’America degli anni Quaranta, il film racconta il drammatico triangolo amoroso tra Sophie, Nathan e Stingo.

La mia Africa (1985)

Tratto dall’omonimo romanzo di Karen Blixen, in La mia Africa la Streep interpreta la protagonista, alle prese con una complicata storia d’amore con il cacciatore Denys Finch Hatton.

I ponti di Madison County (1995)

Un classico intramontabile per chi ama le grandi storie d’amore: Il film narra della storia d’amore tra Francesca, una casalinga quarantacinquenne di origini italiane, e Robert, un fotografo free lance (Clint Eastwood).

Il Diavolo veste Prada (2006)

Una Meryl Streep iconica interpreta la temibile direttrice della rivista di moda Runway, Miranda Presley.

Mamma Mia! (2008)

Mamma mia! è stato il musical di maggior successo nella storia del cinema, facendo in brevissimo tempo incassi da capogiro in tutto il mondo. Le canzoni degli ABBA fanno da sfondo alla ricostruzione della rocambolesca gioventù di Donna (Meryl Streep), che in una certa estate ebbe ben tre relazioni amorose, e di conseguenza tre potenziali padri di sua figlia…

Julie & Julia (2009)

Il film ripercorre parallelamente le vite delle due Giulie, la prima vissuta negli anni ’50 e autrice di un celeberrimo libro di cucina francese per americani, la seconda aspirante scrittrice, che proprio grazie alla passione per il cibo riesce a coronare il suo sogno.

The Iron Lady (2011)

Premio Oscar come migliore attrice protagonista, Meryl Streep interpreta magistralmente la prima ministra britannica Margaret Thatcher, soprannominata “La lady di ferro”.