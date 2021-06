Il diavolo veste Prada, ecco 5 curiosità sul film

iIl diavolo veste Prada

Non conosciamo qualcuno che non abbia amato follemente “Il diavolo veste prada”. Basato sull’omonimo romanzo bestseller di Lauren Weisberger, il film del 2006 racconta la relazione tesa tra la direttrice di una rivista, Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, e la sua nuova assistente, Andrea “Andy” Sachs, interpretata da Anne Hathaway.

Il film è stato un successo sia commerciale che al botteghino. Con i suoi dialoghi colmi di citazioni e il suo sguardo fresco sul mondo della moda, ha lasciato un’influenza duratura sullo zeitgeist culturale. Ecco 5 curiosità sul film

I diritti del film sono stati acquistati prima ancora che il libro fosse finito

Dopo essersi laureata in letteratura alla Cornell University, la scrittrice Lauren Weisberger ha ottenuto un posto come assistente della direttrice della rivista Vogue Anna Wintour, dove ha lavorato per poco meno di un anno. Wintour, una figura leggendaria nel mondo della moda e dell’editoria, aveva già coltivato una reputazione di capo esigente e volitivo. Weisberger iniziò a lavorare al romanzo “Il diavolo veste Prada”, diversi anni dopo aver lasciato Vogue, e il manoscritto incompiuto fece il giro di case editrici e case di produzione cinematografica. Elizabeth Gabler, allora a capo dello studio Fox 2000, fu subito presa dall’idea. L’idea era così forte, il concetto così chiaro e così allettante, che si pensò subito di ricavarne un film, indipendentemente da come sarebbe andato il manoscritto.

Ci sono voluti comunque diversi tentativi per ottenere la sceneggiatura giusta. Anche se tutte le persone coinvolte nel progetto, credevano nel potenziale della storia, il processo di sviluppo è stato difficile. Le prime bozze della sceneggiatura erano troppo satiriche, con il personaggio di Andy ossessionato dal desiderio di vendicarsi del suo crudele capo.

Il regista David Frankel suggerì di cambiare marcia per concentrarsi sul successo (e sui sacrifici) di una donna di successo come Miranda in un mondo dominato dagli uomini. I produttori assunsero una scrittrice allora poco conosciuta, Aline Brosh McKenna (che in seguito avrebbe scritto diverse sceneggiature e co-creato la serie TV Crazy Ex-Girlfriend), che passò più di un anno a lavorare con Frankel su un nuovo copione, che si liberò di gran parte del contenuto dell’ultima parte del libro di Weisberger.

La Streep e il suo stipendio

La leggendaria attrice era la prima scelta di tutti per interpretare Miranda. La Streep ha subito firmato, certa che il film “Il diavolo veste Prada”, sarebbe stato un successo. Ma rimase fin da subito delusa dalla proposta economica che le fecero. Dopo diversi tentativi di rialzo, la Streep vinse la battaglia, e il suo salario fu aumentato a 4 milioni di dollari – il doppio di quanto le era stato offerto inizialmente.

Ottenne anche l’assicurazione affinché la sceneggiatura finale includesse scene di Miranda più introspettive . Come lei stessa ha detto, “Volevo una scena in cui lei fosse senza la sua armatura, come la scena senza trucco nella stanza d’albergo, in cui si può vedere quel volto senza la maschera della donna d’affari.

La Hathaway era in fondo alla lista delle attrici considerate per il ruolo

Mentre la Streep fu la prima scelta per interpretare la Priestly, gli sceneggiatori scelsero Rachel McAdams come Andy. McAdams era reduce dai successi al botteghino di The Notebook e Mean Girls, ma ha ripetutamente rifiutato il ruolo (così come un certo numero di altri potenziali ingaggi in film di alto profilo in quel periodo) nel tentativo di allontanarsi da materiale più mainstream.

La Hathaway ha detto in seguito di aver esposto la sua storia allo studio di produzione, tracciando anche le parole “Assumimi” sulla sabbia di un giardino zen nell’ufficio di Carla Hacken, dirigente dello studio. Ma la Hathaway aveva il regista Frankel dalla sua parte, affermando più volte nelle interviste: “Non ho dovuto fare un’audizione. Dovevo essere paziente. Non ero la prima scelta”. Nel 2021, durante un’apparizione virtuale a RuPaul’s Drag Race, la Hathaway ha rivelato che in realtà era stata la nona scelta per il ruolo.

Il personaggio di Emily Blunt non doveva essere inglese

Il casting del resto del film non è stato più facile. Stanley Tucci ha firmato per interpretare Nigel solo 72 ore prima della sua prima volta sul set. E i produttori hanno provinato più di 100 attrici per il ruolo di Emily, l’assistente senior della Priestly. L’attrice britannica Emily Blunt era nello stesso studio di produzione durante quel periodo, facendo diversi giri di audizioni e richiami per un altro film, il film fantasy sul drago Eragon.

Un agente di casting che lavorava a Il diavolo veste Prada ha filmato un’audizione con la Blunt, che era casualmente vestita in jeans e infradito perché era in ritardo per un volo di ritorno a Londra. Nonostante le origini americane del suo personaggio, ha fatto la scena con un rigoroso accento britannico, e il video ha conquistato Frankel. Una volta che i produttori di Eragon hanno ufficialmente rifiutato il casting della Blunt, Frankel l’ha subito fatta tornare per un incontro con i dirigenti della Fox 2000 e concludere l’accordo.

I problemi di budget hanno quasi fatto fallire il finale del film

Con un budget ristretto e un programma di riprese limitato, a Frankel e ai produttori fu detto che non potevano girare a Parigi per la parte finale de “Il Diavolo veste Prada”, ambientata durante la settimana della moda. Alla fine hanno ceduto, permettendo a Frankel di volare lì in un fine settimana per girare alcune location.

Ma solo per la Hathaway e Simon Baker, che interpretava uno scrittore con un interesse amoroso per Andy. Tutto qui. Come ha detto Frankel, “Non ci era permesso portare Meryl a Parigi. Non è mai andata a Parigi. Abbiamo usato il green screen di lei nella Mercedes, girato per metà sul palco e usando le lastre; Nella scena in cui lei esce dalla Mercedes, in realtà si trova sui gradini del Museo della Città di New York, e abbiamo usato ampie riprese della sua controfigura a Parigi”.

Qui il trailer de “Il diavolo veste prada”