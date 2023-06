10 film che non smetteremo mai di rivedere

Esistono dei film che, ogni volta che li rivediamo, suscitano in noi forti emozioni. Ci sono lungomettaggi che ci hanno aperto un orizzonte nuovo su come guardare il mondo, quelli che tramite una storia riescono a spiegare l’universo interiore di ciascuno di noi. Pellicole che non importa quando siano uscite: ciò che conta è quello che ci hanno lasciato dentro, risate, gioie, tristezza, pianto, tutte emozioni capaci di rinoversi nel tempo.

10 film da rivedere sempre con piacere

Abbiamo chiesto sulla nostra Pagina Facebook quali sono quei film che si rivedono sempre con piacere ogni volta che passano in tv. Ecco le pellicole più citate.

Le pagine della nostra vita

“Le pagine della nostra vita” è un film del 2004 diretto da Nick Cassavetes e tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Considerato tra i film più romantici di sempre, “Le pagine della nostra vita” è un vero e proprio cult nel suo genere. Con la loro storia d’amore intensa e tormentata, Noha e Allie ci hanno fatto sognare e – lo ammettiamo – anche piangere tutte le nostre lacrime.

Genio Ribelle

“Will Hunting. Genio Ribelle” è una pellica diretta da Gus Van Sant e interpretata da Matt Demon e Robin Williams. Il lungometraggio è dedicato alla memoria del poeta Allen Ginsberg e dello scrittore William S. Burroughs, entrambi morti nel 1997. Protagonista è il ventenne Will Hunting ragazzo che vive in modo precario e scombinato e che possiede una vasta cultura in campi completamente diversi: storia, matematica, filosofia, letteratura, scienze, giurisprudenza. Per Will i problemi derivanti dal suo genio sono maggiori dei benefici e dopo aver preso in giro molti psicologi, Will Hunting incontra il dottor Sean Maguire con cui, dopo un inizio difficile, instaura un bel rapporto. Sean è l’unico che sembra davvero aiutare il ragazzo.

Vi presento Joe Black

“Vi presento Joe Black” è un lungometraggio del 1998 diretto da Martin Brest, remake del film del 1934 “La morte in vacanza”, già precedentemente riproposto nel 1971 con lo stesso nome dell’originale. E’ ispirato alla omonima commedia teatrale di Alberto Casella, che narra delle leggende sulla sua villa estiva – villa Josephine, soprannominata la “villa maledetta” – a Rocchetta Cairo.

Notting Hill

Considerata una delle commedie romantiche più belle degli anni Novanta,”Notting Hill” racconta la storia d’amore fra un libraio di Londra e una diva del cinema, interpretati rispettivamente da Hugh Grant e Julia Roberts. A incorniciare le loro vicende è il piccolo negozio di libri, gestito da William Thacker (Hugh Grant), che è diventato nel tempo un una sorta di tempio per gli innamorati, un luogo di pellegrinaggio in cui ogni anno centinaia di coppie si scambiano le loro promesse d’amore.

Il pranzo di Babette

“Il pranzo di Babette” è una pellicola del 1987, sceneggiata e diretta da Gabriel Axel, tratto dall’omonimo racconto di Karen Blixen, vincitore nel 1988 dell’Oscar al miglior film straniero. E’ stato presentato nella sezione Un Certain Regard al 40º Festival di Cannes, ottenendo la menzione speciale della giuria ecumenica.

Le ali della libertà

“Le ali della libertà” è scritto e diretto da Frank Darabont, con protagonisti Tim Robbins e Morgan Freeman. La rivista Empire lo ha collocato al quarto posto nella lista dei cinquecento migliori film della storia, mentre l’American Film Institute lo ha inserito al settantaduesimo posto nella lista dei cento migliori lungometraggi statunitensi di tutti i tempi. La trama de “Le ali della libertà” è tratta dal racconto di Stephen King “Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank“. Ma non tutti sanno che il maestro del brivido Stephen King si è ispirato, a sua volta, alla storia vera di Frank Freshwaters, un criminale americano che è riuscito a fuggire la sua condanna per oltre 56 anni.

La mia Africa

“La mia Africa” è un film che parla di rinascita, di amore, di natura e tanto altro. Insieme a Robert Redford, la Streep ha dato vita ad un vero e proprio gioiello che ci lascia incantati sia per le incredibili ambientazioni, sia per la storia coinvolgente e commovente. Scopriamo insieme le curiosità su uno dei film più amati dell’acclamata attrice.

L’attimo fuggente

L’attimo fuggente ” è un film di Peter Weir del 1989. È forse la pellicola più bella interpretata da Robin Williams. Il film rappresenta un inno all’educazione, alla libertà di pensiero e ha come caposaldo l’entusiasmo. Una caratteristica capace di smuovere gli animi più dormienti. La figura interpretata da Robin Williams è di fondamentale importanza, tutti gli insegnanti dovrebbero, infatti, avere lo stesso amore di John Keating nei confronti di questa professione così delicata.

Pretty Woman

“Pretty Woman” è una pellicola del 1990 con Julia Roberts e Richard Gere protagonisti di una delle storie d’amore più belle di sempre. Il film è un vero gioiello che, ancora oggi, ci fa sognare ad occhi aperti. Pretty Woman è forse la storia di “riscatto” più famosa di Hollywood, uno dei film più amati anche da noi italiani Ecco alcuni validi motivi per riguardarlo ancora una volta.

Nuovo cinema Paradiso

Il film “Nuovo Cinema Paradiso” è non è soltanto una storia profonda sull’importanza e sul valore del cinema, ma rappresenta un caso del cinema italiano interessante. Infatti nel 1989, dopo che vinse il Festival di Cannes, fu un vero fiasco: incassi disastrosi in tutta Italia, tranne a Messina. L’anno successivo, nel 1990, il film vince il Golden Globe e l’Oscar come miglior film straniero: era la prima volta che vinceva un film ambientato in Sicilia, con tanti attori e comparse dell’isola.