Frasi sul lavoro

Il Primo Maggio, in molti paesi del Mondo, è la Festa dei Lavoratori. Una giorno di riposo per ricordare l’impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale. Nonostante, in Italia, il mondo del lavoro stia attraversando un momento più che mai difficile, noi abbiamo voluto celebrare questa giornata offrendovi una raccolta di aforismi e citazioni sul mondo del lavoro e dei lavoratori.

Primo Maggio, frasi e aforismi sulla festa dei lavoratori

Le frasi scelte per celebrare il Primo Maggio sono un tributo anche a tutte le battaglie per arrivare ai diritti dei lavoratori. Un viaggio di impegno durato decenni e che oggi sembra essere sempre più messo in dubbio dai mutamenti in atto nell’economia e nel sociale.

“Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.”

(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)

.“Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita.”

(Paulo Coelho)

.“Il miglior antidoto al dolore è il lavoro.”

(Arthur Conan Doyle)

La storia del Primo Maggio, perché si celebra la festa dei lavoratori Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori. Ecco il significato, da dove nasce, perché si festeggia oggi e cosa ci può insegnare per il futuro

.“Il lavoro non mi piace − non piace a nessuno − ma mi piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare sé stessi.”

(Joseph Conrad)

.“Vi è stato sempre detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura. Ma io vi dico che quando lavorate compite una parte del sogno più avanzato della terra, che fu assegnata a voi quando quel sogno nacque. E che sostenendo voi stessi col lavoro amate in verità la vita, e che amare la vita nel lavoro è vivere intimamente con il più intimo segreto della vita.”

(Kahlil Gibran)

.“Il lavoro non deve essere sfruttamento d’un uomo ad opera di un altro uomo, che detiene nelle sue mani il capitale e il potere politico’ disse il Socialismo. Va bene, ma quando si è dato il capitale in mano allo Stato e lo Stato in mano a capi ‘proletari’, cessa il lavoro di essere sfruttamento di uomini da parte di altri uomini?”

(Luigi Grande)

Primo maggio, le opere d’arte che celebrano i lavoratori Molti artisti hanno denunciato con le loro opere le condizioni in cui vivevano i lavoratori nelle diverse epoche

.“Il lavoro non è più rispettabile dell’alcool, e serve esattamente allo stesso scopo: distrae semplicemente la mente.”

(Aldous Huxley)

.“È impossibile godere a fondo l’ozio se non si ha una quantità di lavoro da fare.”

(Jerome Klapka Jerome)

.“Finiamola con queste formule ambigue quali ‘il diritto al lavoro’ o ‘a ciascuno il prodotto integrale del suo lavoro’. Ciò che noi proclamiamo si è il diritto all’agiatezza – l’agiatezza per tutti.”

(Pëtr Kropotkin)

.“Le tre parole della derisione: ‘Arbeit macht frei’, ‘Il lavoro rende liberi’.”

(Primo Levi)

.“Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo.”

(Leo Longanesi)

.“La cosa più importante di tutta la vita è la scelta di un lavoro, ed è affidata al caso.”

(Blaise Pascal)

.“Qualsiasi lavoro tu faccia, se trasformi in arte ciò che stai facendo, con ogni probabilità scoprirai di essere divenuto per gli altri una persona interessante e non un oggetto.”

(Robert Maynard Pirsig)

.“Il lavoro caccia i vizi derivanti dall’ozio.”

(Lucio Anneo Seneca)

“Ci sono due categorie di persone fortunate: quelle che hanno trovato il proprio lavoro e quelle che non hanno bisogno di trovarne uno”

(Giovanni Soriano)

.“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.”

(San Francesco D’Assisi)

