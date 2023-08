Michela Murgia, le frasi più belle della scrittrice e attivista sarda

Si è spenta ieri, dopo una lunga malattia che le ha portato via la salute ma non la voglia di vivere. Michela Murgia, scrittrice, attivista, divulgatrice e critica sarda, coi suoi scritti, le sue interviste e gli interventi sui social, ci ha lasciato un’eredità di inestimabile valore che ci ricorda quanto sia prezioso il tempo che abbiamo a disposizione, breve o meno che sia, su questa terra.

Per ricordarla, scopriamo alcune delle frasi più significative pronunciate o scritte da Michela Murgia in questi anni.

Le frasi più belle di Michela Murgia

“Non è così la Sardegna, dove ogni spazio apparentemente conquistato nasconde un oltre che non si fa mai cogliere immediatamente, conservando la misteriosa verginità delle cose solo sfiorate”. (Viaggio in Sardegna)

“Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia”. (Chirù)

“Ogni volta che apri bocca per parlare, ricordati che è con la parola che Dio ha creato il mondo”. (Accabadora)

“Non c’è stato di famiglia che possa vincere la battaglia contro i pomeriggi di sole estivo in cui si è riusciti a infilare il primo pallone in porta tra le grida dei compagni, o liberato insieme una libellula gigante entrata per sbaglio in un retino per farfalle. Cosa può il richiamo del proprio sangue contro la consapevolezza di essere stati la causa involontaria del primo sangue sgorgato dal ginocchio di un amico?” (L’incontro)

“Capita a tanti di ammalarsi di tumore e di uscirne vivi. Dovremmo metterci tutti insieme noi sopravvissuti. E parlarne, farlo sapere che il cancro non è un “male incurabile”. Invece ti resta attaccato una specie di pudore. Forse perché dal cancro, anzi dall’idea di cancro, non si guarisce mai. I medici ti dicono: “Tutto ok, il male non dà segni di vitalità”. Sì. Tu però sai che il tumore è come un signore che, seduto su una panchina, se ne va dimenticando il giornale. Potrebbe tornare a prenderlo in qualsiasi momento. O non tornare mai più. Da lì ho deciso che voglio vivere tutto. Ho addosso quello che Carmen Consoli, in una canzone, chiama il senso spietato del non ritorno”. (Intervista a Donna Moderna – 8 marzo 2016)

“La narrazione univoca della donna funzionale – sposa e madre – impone alle donne di muoversi dentro ruoli rigidi e le condanna a essere considerate sovversive e marginali ogni qualvolta provino a immaginarsi in modo alternativo. Per contro, la medesima narrazione impone ai mariti il ruolo dominante e le frustrazioni che ne derivano qualora si tenti una relazione più equa”. (Ave Mary. E la Chiesa creò la donna)

“Io non ho figli, ma ho un’eredità da lasciare: quello che so fare, quello che ho visto, quello che ho imparato a chi andrà? A nessuno? No. Andrà ai figli degli altri, se c’è qualcuno che vorrà imparare”. (Intervista a Donna Moderna – 8 marzo 2016)

“A lungo mi sono chiesta come fosse possibile che persone intelligenti, il più delle volte colte, spesso autonome economicamente, accettassero di essere oggetto di violenza all’interno della propria relazione. Adesso so che contano l’educazione femminile, frutto di secoli di addestramento alla subordinazione, e anche la parallela formazione maschile, imbevuta di proiezioni dominanti e possessive. Contano i modelli sociali patriarcali, e conta moltissimo la sensibilità popolare educata all’idea che uno schiaffo sia solo una carezza veloce, nella convinzione diffusa che l’amore sia tale anche quando procura occhi pesti, zigomi lividi e sospette cadute dalle scale. Conta perfino che ogni titolo di quotidiano insista nel definire «delitto passionale» l’omicidio di una donna per mano del suo uomo, come se la morte fosse amore portato alle sue estreme conseguenze”. (Ave Mary. E la Chiesa creò la donna)

Michela Murgia

Scrittrice, blogger, critica letteraria ed opinionista, Michela Murgia è stata una delle autrici italiane più amate degli ultimi anni. Nata a Cabras il 3 giugno del 1972, è cresciuta nell’amata Sardegna, dove ha condotto una vita a dir poco dinamica. Prima di affermarsi nel mondo della scrittura, infatti, l’autrice di “Tre ciotole” ha svolto innumerevoli professioni, fra cui l’insegnante di religione nelle scuole, la portiera notturna, la dirigente amministrativa in una centrale termoelettrica, ma anche l’operatrice fiscale e la venditrice di multiproprietà.

Sembra impossibile che una sola persona abbia vissuto così tante esperienze. Ma Michela Murgia è la dimostrazione di quanto sia bello e importante inseguire i propri sogni nonostante tutte le difficoltà iniziali e tutte le persone e le circostanze che remano contro i nostri desideri. Così, nel 2012, è uscito “Il mondo deve sapere“, racconto satirico che mette sotto i riflettori la condizione degli operatori dei call-center, presso cui l’autrice ha lavorato per un certo periodo.

Da quel momento in poi, il successo è cresciuto a dismisura, soprattutto grazie ad “Accabadora“, che ha ottenuto anche il prestigioso Premio Campiello. Accanto al mestiere di scrittrice, Michela Murgia ha sempre coltivato l’interesse per tutto ciò che la circondava, soprattutto in ambito socio-culturale, ed ha creato, negli anni, una vera e propria community di donne che la vede come un fondamentale punto di riferimento nel quotidiano.

© Riproduzione Riservata