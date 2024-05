“Non sappiamo mai quanto siamo alti” di Emily Dickinson, poesia sulla consapevolezza

Non sappiamo mai quanto siamo alti di Emily Dickinson è una poesia di grande motivazione che ci spinge ad osare, ad andare avanti, a non aver paura di raggiungere i nostri obiettivi. L’importante è agire in modo determinato e allo stesso tempo nel rispetto dei principi etici.

La poesia fu scritta intorno al 1870 e ci dona un messaggio chiaro. La vita va affrontata con il massimo coraggio e la necessaria determinazione. Ma, non c’è bisogno di strafare e inseguire ciò che non siamo.

Solo se prenderemo coscienza delle nostre possibilità potremo toccare il cielo semplicemente stando in piedi.

Emily Dickinson mette in evidenza l’atteggiamento, fin troppo frequente, dell’indietreggiare passivamente di fronte alla responsabilità e alle difficoltà della vita.

Un’analisi acuta delle nostre paure, sulle nostre insicurezze, che non ci permettono di vedere con lucidità le nostre capacità, la nostra “altezza”.

Ma, leggiamo la poesia per apprezzarne l’immensa bellezza.

Non sappiamo mai quanto siamo alti di Emily Dickinson

Non sappiamo mai quanto siamo alti

Finché non siamo chiamati ad alzarci

E allora, se siamo conformi allo scopo

Le nostre stature toccano i cieli –

L’Eroismo che recitiamo

Sarebbe una cosa normale

Se non curvassimo noi stessi i Cubiti

Per paura di essere un Re –

*****************

We never know how high we are, Emily Dickinson

We never know how high we are

Till we are asked to rise

And then if we are true to plan

Our statures touch the skies –

The Heroism we recite

Would be a normal thing

Did not ourselves the Cubits warp

For fear to be a King –