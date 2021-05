Emily Dickinson, le poesie più belle

Poesia

Emily Dickinson (1830-1886) è tuttora una voce modernissima della poesia americana. Vissuta nel più totale isolamento, sempre chiusa tra le mura della sua stanza ad Amherst, Emily Dickinson ha saputo creare una poesia piena di vita, di natura, di amore, di mistero.

La poetessa dell’animo umano

Emily Dickinson è la poetessa statunitense che meglio ha saputo descrivere le incomprensioni dell’animo umano. Le sue poesie, solitamente brevi, sono di grande impatto e hanno il potere di rimanere nel cuore di chi le legge. Nata nel 1830 da una famiglia importante di Amherst, città del Massachusetts, Emily dedica la sua intera esistenza alla poesia. Infatti all’età di trent’anni decide di isolarsi dal mondo e di vivere in casa, esaminando la propria anima e le proprie inquietudini. Le sue poesie rivelano sia una nota spensierata, un inno alla giovinezza, sia una nota più negativa, venata dal senso di morte e di oscurità.

Le poesie più belle di Emily Dickinson

Ecco alcune delle poesie più belle della celebre poetessa statunitense.

Non sapendo quando l’alba possa venire

Non sapendo quando l’alba possa venire

lascio aperta ogni porta,

che abbia ali come un uccello

oppure onde, come spiaggia.

Ho preso un Sorso di Vita

Ho preso un Sorso di Vita −

Vi dirò quanto l’ho pagato −

Precisamente un’esistenza −

Il prezzo di mercato, dicono.

M’hanno pesata, Granello per Granello −

Bilanciata Fibra con Fibra,

Poi m’han dato il valore del mio Essere −

Un solo Grammo di Cielo!

Il pettirosso prova le sue ali

Il pettirosso prova le sue ali.

Non conosce la via,

ma si mette in viaggio verso una primavera

di cui ha udito parlare.

Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi

Non avrò vissuto invano

Se potrò alleviare il Dolore di una Vita

O lenire una Pena

O aiutare un Pettirosso caduto

A rientrare nel suo nido

Non avrò vissuto invano.

.

L’Amore è tutto

Che l’Amore è tutto

È tutto ciò che sappiamo dell’Amore,

È abbastanza, il carico dev’essere

Proporzionato al solco.

.

Una parola muore quando è detta

Una parola muore

quando è detta

Dice qualcuno −

Io dico che proprio

Quel giorno

Comincia a vivere.

.

Chi non ha trovato il Paradiso

Chi non ha trovato il Paradiso − quaggiù −

Lo mancherà lassù −

Perché gli Angeli prendono Casa

accanto alla nostra,

Ovunque ci spostiamo.

Non conosciamo mai la nostra altezza

finché non siamo chiamati ad alzarci.

E se siamo fedeli al nostro compito

arriva al cielo la nostra statura.

L’eroismo che allora recitiamo

sarebbe quotidiano, se noi stessi

non c’incurvassimo di cubiti

per la paura di essere dei re.