“Il pianto della scavatrice” (1956), la poesia di Pasolini che da voce alle periferie

In un’Italia lanciata verso il boom economico, “Il pianto della scavatrice” è un grido sordo che Pier Paolo Pasolini pianta come un seme nelle borgate romane, dove l’asfalto si sovrapponeva all’argilla un tempo utile ai campi. Si sente qualcosa gemere in sottofondo, i palazzi crescere come artigli: nuove case, nuove vite, nuovi lavori e rimpianti. Solo chi ha vissuto con le mani nella terra sa distinguere il canto dalla ferita.

“Il pianto della scavatrice”, poesia del 1956, non è un lamento sul progresso, ma sul suo prezzo umano. È un monito in versi per chi ancora crede che la trasformazione sia sempre redenzione.

Vi avevamo già parlato di “Appendice I”, poesia proposta tra le tracce della Maturità 2025; adesso vogliamo proporvi un’altra, grandissima riflessione in più parti che potete trovare nella raccolta “Le ceneri di Gramsci” (1957) attualmente edita Garzanti (2015) con una bellissima prefazione di Giuseppe Leonelli.

“Il pianto della scavatrice” di Pier Paolo Pasolini I Solo l’amare, solo il conoscere

conta, non l’aver amato,

non l’aver conosciuto. Dà angoscia il vivere di un consumato

amore. L’anima non cresce più.

Ecco nel calore incantato della notte che piena quaggiù

tra le curve del fiume e le sopite

visioni della città sparsa di luci, scheggia ancora di mille vite,

disamore, mistero, e miseria

dei sensi, mi rendono nemiche le forme del mondo, che fino a ieri

erano la mia ragione d’esistere.

Annoiato, stanco, rincaso, per neri piazzali di mercati, tristi

strade intorno al porto fluviale,

tra le baracche e i magazzini misti agli ultimi prati. Lì mortale

è il silenzio: ma giù, a viale Marconi,

alla stazione di Trastevere, appare ancora dolce la sera. Ai loro rioni,

alle loro borgate, tornano su motori

leggeri – in tuta o coi calzoni di lavoro, ma spinti da un festivo ardore

i giovani, coi compagni sui sellini,

ridenti, sporchi. Gli ultimi avventori chiacchierano in piedi con voci

alte nella notte, qua e là, ai tavolini

dei locali ancora lucenti e semivuoti. Stupenda e misera città,

che m’hai insegnato ciò che allegri e feroci

gli uomini imparano bambini, le piccole cose in cui la grandezza

della vita in pace si scopre, come

andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi a un altro uomo

senza tremare, non vergognarsi

di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino

che suda contro le facciate in corsa

in un colore eterno d’estate; a difendermi, a offendere, ad avere

il mondo davanti agli occhi e non

soltanto in cuore, a capire che pochi conoscono le passioni

in cui io sono vissuto:

che non mi sono fraterni, eppure sono fratelli proprio nell’avere

passioni di uomini

che allegri, inconsci, interi vivono di esperienze

ignote a me. Stupenda e misera

città che mi hai fatto fare esperienza di quella vita

ignota: fino a farmi scoprire

ciò che, in ognun, era il mondo. Una luna morente nel silenzio,

che di lei vive, sbianca tra violenti

ardori, che miseramente sulla terra muta di vita, coi bei viali, le vecchie

viuzze, senza dar luce abbagliano

e, in tutto il mondo, le riflette lassù, un po’ di calda nuvolaglia.

È la notte più bella dell’estate.

Trastevere, in un odore di paglia di vecchie stalle, di svuotate

osterie, non dorme ancora.

Gli angoli bui, le pareti placide risuonano d’incantati rumori.

Uomini e ragazzi se ne tornano a casa

– sotto festoni di luci ormai sole – verso i loro vicoli, che intasano

buio e immondizia, con quel passo blando

da cui più l’anima era invasa quando veramente amavo, quando

veramente volevo capire.

E, come allora, scompaiono cantando. II Povero come un gatto del Colosseo,

vivevo in una borgata tutta calce

e polverone, lontano dalla città e dalla campagna, stretto ogni giorno

in un autobus rantolante:

e ogni andata, ogni ritorno era un calvario di sudore e di ansie.

Lunghe camminate in una calda caligine,

unghi crepuscoli davanti alle carte ammucchiate sul tavolo, tra strade di ango,

muriccioli, casette bagnate di calce

e senza infissi, con tende per porte… Passano l’olivaio, lo straccivendolo,

venendo da qualche altra borgata,

con l’impolverata merce che pareva frutto di furto, e una faccia crudele

di giovani invecchiati tra i vizi

di chi ha una madre dura e affamata. Rinnovato dal mondo nuovo,

libero – una vampa, un fiato

che non so dire, alla realtà che umile e sporca, confusa e immensa,

brulicava nella meridionale periferia,

dava un senso di serena pietà. Un’anima in me, che non era solo mia,

una piccola anima in quel mondo sconfinato,

cresceva, nutrita dall’allegria di chi amava, anche se non riamato.

E tutto si illuminava, a questo amore.

Forse ancora di ragazzo, eroicamente, e però maturato dall’esperienza

che nasceva ai piedi della storia.

Ero al centro del mondo, in quel mondo di borgate tristi, beduine,

di gialle praterie sfregate

da un vento sempre senza pace, venisse dal caldo mare di Fiumicino,

o dall’agro, dove si perdeva

la città fra i tuguri; in quel mondo che poteva soltanto dominare,

quadrato spettro giallognolo

nella giallognola foschia, bucato da mille file uguali

di finestre sbarrate, il Penitenziario

tra vecchi campi e sopiti casali. Le cartacce e la polvere che cieco

il venticello trascinava qua e là,

le povere voci senza eco di donnette venute dai monti

Sabini, dall’Adriatico, e qua

accampate, ormai con torme di deperiti e duri ragazzini

stridenti nelle canottiere a pezzi,

nei grigi, bruciati calzoncini, i soli africani, le piogge agitate

che rendevano torrenti di fango

le strade, gli autobus ai capolinea affondati nel loro angolo

tra un’ultima striscia d’erba bianca

e qualche acido, ardente immondezzaio… era il centro del mondo, com’era

al centro della storia il mio amore

per esso: e in questa maturità che per essere nascente

era ancora amore, tutto era

per divenire chiaro – era, chiaro! Quel borgo nudo al vento,

non romano, non meridionale,

non operaio, era la vita nella sua luce più attuale:

vita, e luce della vita, piena

nel caos non ancora proletario, come la vuole il rozzo giornale

della cellula, l’ultimo

sventolio del rotocalco: osso dell’esistenza quotidiana,

pura, per essere fin troppo

prossima, assoluta per essere fin troppo miseramente umana. III E ora rincaso, ricco di quegli anni

così nuovi che non avrei mai pensato

di saperli vecchi in un’anima a essi lontana, come a ogni passato.

Salgo i viali del Gianicolo, fermo

da un bivio liberty, a un largo alberato, a un troncone di mura – ormai al termine

della città sull’ondulata pianura

che si apre sul mare. E mi rigermina nell’anima – inerte e scura

come la notte abbandonata al profumo

una semenza ormai troppo matura per dare ancora frutto, nel cumulo

di una vita tornata stanca e acerba…

Ecco Villa Pamphili, e nel lume che tranquillo riverbera

sui nuovi muri, la via dove abito.

Presso la mia casa, su un’erba ridotta a un’oscura bava,

una traccia sulle voragini scavate

di fresco, nel tufo – caduta ogni rabbia di distruzione – rampa contro radi palazzi

e pezzi di cielo, inanimata,

una scavatrice… Che pena m’invade, davanti a questi

attrezzi

supini, sparsi qua e là nel fango,

davanti a questo canovaccio rosso che pende a un cavalletto, nell’angolo

dove la notte sembra più triste?

Perché, a questa spenta tinta di sangue, la mia coscienza così ciecamente resiste,

si nasconde, quasi per un ossesso

rimorso che tutta, nel fondo, la contrista? Perché dentro in me è lo stesso senso

di giornate per sempre inadempite

che è nel morto firmamento in cui sbianca questa scavatrice? Mi spoglio in una delle mille stanze

dove a via Fonteiana si dorme.

Su tutto puoi scavare, tempo: speranze passioni. Ma non su queste forme

pure della vita… Si riduce

ad esse l’uomo, quando colme siano esperienza e fiducia

nel mondo… Ah, giorni di Rebibbia,

che io credevo persi in una luce di necessità, e che ora so così liberi! Insieme al cuore, allora, pei difficili

casi che ne avevano sperduto

il corso verso un destino umano, guadagnando in ardore la chiarezza

negata, e in ingenuità

il negato equilibrio – alla chiarezza all’equilibrio giungeva anche,

in quei giorni, la mente. E il cieco

rimpianto, segno di ogni mia lotta col mondo, respingevano, ecco,

adulte benché inesperte ideologie…

Si faceva, il mondo, soggetto non più di mistero ma di storia.

Si moltiplicava per mille la gioia

del conoscerlo – come ogni uomo, umilmente, conosce.

Marx o Gobetti, Gramsci o Croce,

furono vivi nelle vive esperienze. Mutò la materia di un decennio d’oscura

vocazione, se mi spesi a far chiaro ciò

che più pareva essere ideale figura a una ideale generazione;

in ogni pagina, in ogni riga

che scrivevo, nell’esilio di Rebibbia, c’era quel fervore, quella presunzione,

quella gratitudine. Nuovo

nella mia nuova condizione di vecchio lavoro e di vecchia miseria,

i pochi amici che venivano

da me, nelle mattine o nelle sere dimenticate sul Penitenziario,

mi videro dentro una luce viva:

mite, violento rivoluzionario nel cuore e nella lingua. Un uomo fioriva. IV Mi stringe contro il suo vecchio vello,

che profuma di bosco, e mi posa

il muso con le sue zanne di verro o errante orso dal fiato di rosa,

sulla bocca: e intorno a me la stanza

è una radura, la coltre corrosa dagli ultimi sudori giovanili, danza

come un velame di pollini… E infatti

cammino per una strada che avanza tra i primi prati primaverili, sfatti

in una luce di paradiso…

Trasportato dall’onda dei passi, questa che lascio alle spalle, lieve e

misero,

non è la periferia di Roma: “Viva

Mexico!” è scritto a calce o inciso sui ruderi dei templi, sui muretti ai bivii,

decrepiti, leggeri come osso, ai confini

di un bruciante cielo senza un brivido. Ecco, in cima a una collina

fra le ondulazioni, miste alle nubi,

di una vecchia catena appenninica, la città, mezza vuota, benché sia l’ora

della mattina, quando vanno le donne

alla spesa – o del vespro che indora i bambini che corrono con le mamme

fuori dai cortili della scuola. Da un gran silenzio le strade sono invase:

si perdono i selciati un po’ sconnessi,

vecchi come il tempo, grigi come il

tempo,

e due lunghi listoni di pietra corrono lungo le strade, lucidi e spenti.

Qualcuno, in quel silenzio, si muove:

qualche vecchia, qualche ragazzetto perduto nei suoi giuochi, dove

i portali di un dolce Cinquecento

s’aprano sereni, o un pozzetto con bestioline intarsiate sui bordi

posi sopra la povera erba,

in qualche bivio o canto dimenticato. Si apre sulla cima del colle l’erma

piazza del comune, e fra casa

e casa, oltre un muretto, e il verde d’un grande castagno, si vede

lo spazio della valle: ma non la valle. Uno spazio che tremola celeste

o appena cereo… Ma il Corso continua,

oltre quella familiare piazzetta sospesa nel cielo appenninico:

s’interna fra case più strette, scende

un po’ a mezza costa: e più in basso

quando le barocche casette diradano

ecco apparire la valle – e il deserto.

Ancora solo qualche passo verso la svolta, dove la strada

è già tra nudi praticelli erti

e ricciuti. A manca, contro il pendio, quasi fosse crollata la chiesa,

si alza gremita di affreschi, azzurri,

rossi, un’abside, pesta di volute lungo le cancellate cicatrici

del crollo – da cui soltanto essa,

l’immensa conchiglia, sia rimasta a spalancarsi contro il cielo.

È lì, da oltre la valle, dal deserto,

che prende a soffiare un’aria, lieve, disperata,

che incendia la pelle di dolcezza…

È come quegli odori che, dai campi bagnati di fresco, o dalle rive di un fiume,

soffiano sulla città nei primi giorni di bel tempo: e tu

non li riconosci, ma impazzito

quasi di rimpianto, cerchi di capire se siano di un fuoco acceso sulla brina,

oppure di uve o nespole perdute

in qualche granaio intiepidito dal sole della stupenda mattina.

Io grido di gioia, così ferito

in fondo ai polmoni da quell’aria che come un tepore o una luce

respiro guardando la vallata V Un po’ di pace basta a rivelare

dentro il cuore l’angoscia,

limpida, come il fondo del mare in un giorno di sole. Ne riconosci,

senza provarlo, il male

lì, nel tuo letto, petto, cosce e piedi abbandonati, quale

un crocifisso – o quale Noè

ubriaco, che sogna, ingenuamente ignaro dell’allegria dei figli, che

su lui, i forti, i puri, si divertono…

il giorno è ormai su di te, nella stanza come un leone dormente. Per quali strade il cuore

si trova pieno, perfetto anche in questa

mescolanza di beatitudine e dolore? Un po’ di pace… E in te ridesta

è la guerra, è Dio. Si distendono

appena le passioni, si chiude la fresca ferita appena, che già tu spendi

l’anima, che pareva tutta spesa,

in azioni di sogno che non rendono niente… Ecco, se acceso

alla speranza – che, vecchio leone

puzzolente di vodka, dall’offesa sua Russia giura Krusciov al mondo –

ecco che tu ti accorgi che sogni.

Sembra bruciare nel felice agosto di pace, ogni tua passione, ogni

tuo interiore tormento,

ogni tua ingenua vergogna di non essere – nel sentimento –

al punto in cui il mondo si rinnova.

Anzi, quel nuovo soffio di vento ti ricaccia indietro, dove

ogni vento cade: e lì, tumore

che si ricrea, ritrovi il vecchio crogiolo d’amore,

il senso, lo spavento, la gioia.

E proprio in quel sopore è la luce… in quella incoscienza

d’infante, d’animale o ingenuo libertino

è la purezza… i più eroici furori in quella fuga, il più divino

sentimento in quel basso atto umano

consumato nel sonno mattutino. VI Nella vampa abbandonata

del sole mattutino – che riarde,

ormai, radendo i cantieri, sugli infissi riscaldati – disperate

vibrazioni raschiano il silenzio

che perdutamente sa di vecchio latte, di piazzette vuote, d’innocenza.

Già almeno dalle sette, quel vibrare

cresce col sole. Povera presenza d’una dozzina d’anziani operai,

con gli stracci e le canottiere arsi

dal sudore, le cui voci rare, le cui lotte contro gli sparsi

blocchi di fango, le colate di terra,

sembrano in quel tremito disfarsi. Ma tra gli scoppi testardi della

benna, che cieca sembra, cieca

sgretola, cieca afferra, quasi non avesse meta,

un urlo improvviso, umano,

nasce, e a tratti si ripete, così pazzo di dolore, che, umano,

subito non sembra più, e ridiventa

morto stridore. Poi, piano, rinasce, nella luce violenta,

tra i palazzi accecati, nuovo, uguale,

urlo che solo chi è morente, nell’ultimo istante, può gettare

in questo sole che crudele ancora splende

già addolcito da un po’ d’aria di mare… A gridare è, straziata

da mesi e anni di mattutini

sudori – accompagnata dal muto stuolo dei suoi scalpellini,

la vecchia scavatrice: ma, insieme, il fresco

sterro sconvolto, o, nel breve confine dell’orizzonte novecentesco,

tutto il quartiere… È la città,

sprofondata in un chiarore di festa, – è il mondo. Piange ciò che ha

fine e ricomincia. Ciò che era

area erbosa, aperto spiazzo, e si fa cortile, bianco come cera,

chiuso in un decoro ch’è rancore;

ciò che era quasi una vecchia fiera di freschi intonachi sghembi al sole,

e si fa nuovo isolato, brulicante

in un ordine ch’è spento dolore. Piange ciò che muta, anche

per farsi migliore. La luce

del futuro non cessa un solo istante di ferirci: è qui, che brucia

n ogni nostro atto quotidiano,

angoscia anche nella fiducia che ci dà vita, nell’impeto gobettiano

verso questi operai, che muti innalzano,

nel rione dell’altro fronte umano, il loro rosso straccio di speranza.

Una poesia dedicata a Roma

Nella poesia non c’è retorica, ma un dolore consapevole. Perché chi ha davvero amato un luogo, lo riconosce anche quando cambia pelle. È un po’ come quando, anno dopo anno, si frequenta la stessa spiaggia in cui si è andati per la prima volta da bambini. Prima c’erano solo gli ombrelloni e le sdraio, poi i lettini, infine la doccia, e oggi anche il bar.

Nei versi di “Il pianto della scavatrice”, si affacciano Trastevere, Rebibbia, Viale Marconi: non come sfondo, ma come personaggi e testimoni di un’educazione sentimentale che non passa dai libri, bensì dal fango, dalle voci alte dei ragazzi in tuta, dal calore di un’osteria che chiude troppo tardi.

È la Roma che muta le sue sembianze, quella che piange, perché echeggia nelle lamentele della macchina.

Penna in mano: il contesto storico della poesia

Pasolini scrive questa poesia a Roma, dopo l’espulsione dal PCI e dall’ambiente friulano. Ci troviamo in un periodo di rapida trasformazione sociale, in un’Italia cerca di lasciarsi alle spalle il tormento della Seconda Guerra Mondiale e punta in alto con un processo di urbanizzazione e modernizzazione attraverso la borghesia.

Ciò che però non cambia in questo contesto è lo sguardo critico con cui viene osservata l’omosessualità. Pasolini si sente ancora messo all’angolo, osteggiato, la pecora nera in una famiglia dove il padre è un ufficiale di fanteria dell’esercito italiano, simpatizzante fascista, arrestato per un breve periodo nel 1942; e il fratello un ormai deceduto partigiano cattolico.

Il cuore ricorda lo scandalo al nord, quello scandalo che ha tagliato il bel rapporto che aveva con sua madre, e trova conforto nel sottoproletariato delle borgate, che diventa uno dei fulcri della sua poetica e ideologia.

La giovinezza e il rimpianto

In “Il pianto della scavatrice” rimanda ai campi, alla purezza umana contadina. Un’esplosione incontenibile e irripetibile. Una giovinezza vissuta a contatto con un popolo che non ha letto Marx, ma ne incarna senza saperlo la fame, la lotta, la gioia. Ragazzi “sporchi, ridenti”, “stridenti nelle canottiere a pezzi”, con il sole africano addosso. In loro, Pasolini trova ciò che altrove gli è negato: la possibilità di una comunione autentica, magari fugace, ma mai addomesticata.

La fine, il dolore e le lacrime di ferro

Eppure, tutto ciò è destinato a finire. A diventare “isolato”, “decoroso”, “spento dolore”. La scavatrice diventa allora simbolo del passaggio: non solo urbanistico, ma esistenziale. Le sue lacrime di ferro sono quelle dell’autore stesso, che ha creduto — e crede ancora — nel potere del contatto, dell’empatia, della materia che non mente.

La periferia non è solo un luogo: è una frontiera. Lì l’uomo si disfa e si rifà, come il quartiere sotto i colpi delle ruspe. La “scavatrice” diventa simbolo di quel progresso industriale che trasforma e soffoca la terra, i luoghi dell’infanzia, della memoria, della poesia; e “il pianto” diviene voce, rende l’oggetto umano.

Un concetto che ricorda molto l’opera d’arte “Can’t Help Myself” di Sun Yuan Peng Yu (2019), divenuta virale online solo dal 2023 grazie al nuovo allestimento della Biennale di Venezia.

Una poesia che è un grido di speranza

Ma la poesia non si chiude con una condanna. Il grido della scavatrice è disperato, sì, ma è anche fecondo. La città che muta — e con essa l’Italia intera — piange perché perde qualcosa. Ma quel pianto è anche una nascita: niente più campi, né prati, ma nuove case e nuovi palazzi. Opportunità e persone. Modi di essere.

E se Pasolini può ancora camminare “tra i primi prati primaverili, sfatti in una luce di paradiso”, allora forse c’è ancora spazio per la speranza. Una speranza che non è mai retorica, mai piena. Ma che si aggrappa alle “piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre”.

E mentre la scavatrice urla tra i palazzi accecati, diventa chiaro che quella voce non è solo sua. È anche di chi ha amato Roma prima che diventasse capitale. Di chi l’ha odiata mentre si trasformava. Di chi, ancora oggi, cerca nella polvere qualcosa che somigli alla verità.