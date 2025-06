“Appendice I” (1943-1944) di Pier Paolo Pasolini, una poesia per interrogarsi sul proprio posto nel mondo

Tra le tracce della Maturità 2025 per l’analisi del testo poetico è uscita la poesia “Appendice I” di Pier Paolo Pasolini tratta dall’opera “Dal diario”. La poesia priva di titolo rappresenta la sintesi dell’itinerario letterario che l’autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza. Pasolini era uno degli autori “papabili” di questo esame di Stato: proprio quest’anno, infatti, ricorre il cinquantesimo anniversario dalla morte del poeta, avvenuta il 2 novembre 1975.

La poesia è contenuta all’interno del libro “Pasolini – Tutte le poesie”, a cura di Walter Siti (Mondadori, 2003). Leggiamola e analizziamola.

Appendice I di Pier Paolo Pasolini Mi ritrovo in questa stanza

col volto di ragazzo, e adolescente,

e ora uomo. Ma intorno a me non muta

il silenzio e il biancore sopra i muri

e l’acque; annotta da millenni un medesimo mondo. Ma è mutato

il cuore; e dopo poche notti è stinta

tutta quella luce che dal cielo

riarde la campagna, e mille lune non son bastate a illudermi di un tempo

che veramente fosse mio. Un breve arco

segna in cielo la luna. Volgo il capo

e la vedo discesa, e ferma, come

inesistente nella stanca luce. E cosi la rispecchia la campagna

scura e serena. Credo tutto esausto

di quel perfetto inganno: ed ecco pare

farsi nuova la luna, e – all’improvviso –

cantare quieti i grilli il canto antico.

Analisi della poesia

Nella poesia, ricorrono quelli che saranno i nuclei tematici dell’opera di Pasolini: il senso tragico della storia, l’innocenza perduta dell’infanzia e del mondo contadino, poesia e lingua come uniche ancore di salvezza.

La poesia inizia subito con un dichiarato intento da parte dell’autore: quello di riflettere sulla propria esistenza e dell’accorgersi di essere diventato tutto d’un tratto da adolescente a uomo. A non mutare, però, è ciò che lo circonda, il paesaggio intorno a lui e in generale il mondo. Ciò che è mutato davvero è il suo cuore, il suo sentimento interiore, a cui si affianca la consapevolezza di vivere un tempo che non è suo, che non gli appartiene.

L’attenzione del poeta si rivolge quindi alla luna, “ferma, come inesistente nella stanca luce” che illumina la campagna, dando la sensazione ingannevole che tutto sia sereno e tranquillo. Ma, all’apparenza, la luna sembra farsi nuova, generando “il canto antico” dei grilli fino ad allora quieti.

La solitudine esistenziale di Pasolini

Dai versi di Pasolini emerge tutta la sua disillusione: il poeta, allora ventenne, vive in un’Italia appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, in una fase di ricostruzione non solo fisica, ma anche morale. Già in quegli anni emerge tutta la sensibilità di Pasolini e la sua capacità critica di analizzare il mondo intorno a lui: un mondo desolato, che lo fa sentire solo e incompreso, in cui non è capace di trovare fiducia e ispirazione nemmeno dagli elementi in natura e paesaggistici che lo circondano all’interno del paesaggio rurale in cui si trova.

Perché questa poesia per la Maturità 2025

“Appendice I” vede protagonista un Pasolini ventenne che osserva il mondo con sguardo critico, e che affida alla scrittura e al potere della lingua e dei versi l’arduo compito di trovare ordine interiore in un mondo che non sembra ispirarlo: probabilmente questo sentimento è lo stesso che accomuna molti studenti maturandi, che si stanno approcciando al mondo con un senso di disillusione a causa di ciò che accade nel mondo.

Ed è forse questo comun denominatore che accomuna il Pasolini di quegli anni ai giovani adulti di oggi che ha spinto il ministero dell’Istruzione a scegliere questa poesia per l’esame: proprio come l’autore in quegli anni, così oggi i ragazzi sono chiamati a confrontarsi con una scrittura scomoda e che pone domande su quello che è il mondo oggi e su quale potrà essere il loro ruolo in questa società.

