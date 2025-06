Esami di Maturità 2025, le tracce della prima prova scritta

Maturità 2025: si inizia alle ore 8:30 di mercoledì 19 giugno con la prima prova scritta, quella di italiano. Sette le tracce selezionate dal Ministero per il compito di Italiano: due tracce per l’analisi del testo, tre per il testo argomentativo e due per il tema di attualità.

L’esame di Maturità 2025

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione, è del 96,5% la percentuale di studenti ammessi all’esame di Maturità quest’anno. Del 3,5% di non ammessi alla maturità, la percentuale maggiore è in Sardegna (7,1%), seguita dalla Liguria (5%), quindi dal Trentino (4,6%) e da Toscana e Umbria, entrambe con il 4% dei bocciati. Il Molise è la regione in cui si boccia meno (2,6%) seguita da Campania, Valle d’Aosta e Veneto al 2,9%. Al 3,8% dei respinti è la Sicilia mentre Lazio ed Emilia si attestano al 3,2%. 3,6% dei respinti sono stati registrati in Piemonte, Puglia, Basilicata; 3,4% in Friuli Venezia Giulia.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblico il codice del plico contenente le tracce di Maturità: ecco cosa è uscito per le diverse tipologie.

Pasolini, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Piers Brendon, Riccardo Maccioni e Telmo Pievani, Anna Meldolesi e Chiara Lalli tra gli autori proposti. ‘I giovani, la mia speranza’ un messaggio del giudice Paolo Borsellino è una delle sette tracce fornite ai maturandi

Tipologia A, due tracce di analisi del testo

Testo poetico di Pier Paolo Pasolini

Per Pasolini si tratta di Appendice I a “dal diario” (1943-1944).

Testo in prosa di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo

Tipologia B, le tre tracce di testo argomentativo

B1: Piers Brendon, “Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo” (Carocci, 2005).

Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare.

B2: Riccardo Maccioni, “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani (Avvenire, 17/12/2024).

Dall’articolo di Maccioni: “L’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani ha scelto “rispetto” come parola del 2024. Una decisione che sembra un auspicio, che porta con sé il desiderio di costruire, di usare il dizionario non per demolire chi abbiamo di fronte ma per provare a capirne le ricchezze, le potenzialità.”

B3: Telmo Pievani, “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” (Feltrinelli, 2022).

Tipologia C, le due tracce di tema d’attualità

C1: Paolo Borsellino, “I giovani, la mia speranza” (Epoca, 14/10/1992).

Il testo invita a riflettere sul ruolo delle nuove generazioni nella lotta per la legalità.

C2: Anna Meldolesi e Chiara Lalli, “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?” (7-Sette, 13/12/2024).

Come funziona la prova

I maturandi avranno a disposizione 6 ore per lo svolgimento ma potranno consegnare a partire dalla terza ora; essi potranno scegliere tra sette tracce trasversali con riferimenti agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale.

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito l’uso del dizionario dei sinonimi e contrari e non si può lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.

