5 libri da leggere se pensi di non avere abbastanza tempo da dedicare alla lettura

Libri da leggere “se ti manca tempo per farlo”. Ti fermi spesso a sfogliare i libri ordinatamente stipati in libreria ma non hai il coraggio di sceglierne uno e intraprendere la lettura perché ti sembra di non avere tempo nel corso della tua giornata? Magari pensi a tutte le persone che conosci che leggono molto e spesso, e ti chiedi come sia possibile portare avanti un’attività così impegnativa per gli occhi e la mente alla fine di una lunga giornata di lavoro.

Ti sveliamo un segreto. Anzi, due. Benché la lettura abbia la fama di essere un’attività stancante per la vista e poco distensiva, la verità è del tutto diversa. Leggere, che sia a inizio, a metà o a fine giornata, rilassa moltissimo. Dà l’occasione di rallentare, di gustare il tempo che si ha a disposizione, di prendersi qualche minuto per sé e, soprattutto, di staccare del tutto dal mondo frenetico che ci circonda.

Il secondo segreto riguarda le tempistiche. Non è vero che per leggere occorre tanto tempo libero. La verità è che, spesso, chi legge porta avanti quest’abitudine nei ritagli in cui prima, magari, era abituato a fare altro. Prova a quantificare il tempo che trascorri scrollando inutilmente la home di Instagram dal tuo cellulare, o quello che passi seduto in treno e sulla metro. Basta trovare il titolo giusto, quello che ti trascina e incontra le tue necessità, per far sbocciare la voglia di leggere.

5 libri da leggere se ti sembra di non avere tempo da dedicare alla lettura

Ecco perché in questo articolo ti suggeriamo 5 libri da leggere ideali se hai la sensazione di non riuscire a trovare del tempo per la lettura.

“Se i gatti scomparissero dal mondo” di Genki Kawamura

Il primo dei libri da leggere che ti suggeriamo per iniziare a dedicare del tempo alla lettura è breve, di agevole lettura e molto accattivante nella trama e nel messaggio. Ci insegna l’importanza delle cose e delle persone che troppo spesso diamo per scontate, immersi come siamo nella frenesia del quotidiano.

Di lavoro fa il postino, mette in comunicazione le persone consegnando ogni giorno decine di lettere, ma il protagonista della nostra storia non ha nessuno con cui comunicare.

La sua unica compagnia è un gatto, Cavolo, con cui divide un piccolo appartamento. I giorni passano pigri e tutti uguali, fin quando quello che sembrava un fastidioso mal di testa si trasforma nell’annuncio di una malattia incurabile.

Che fare nella settimana che gli resta da vivere? Riesce a stento a compilare la lista delle dieci cose da provare prima di morire… Non resta nulla da fare, se non disperarsi: ma ecco che ci mette lo zampino il Diavolo in persona.

“Residenza Arcadia” di Daniel Cuello

Se il tuo ostacolo più grande alla lettura è rappresentato dai libri in quanto oggetti straripanti di parole, potresti iniziare a leggere con meno ansia sfogliando una graphic novel. “Residenza Arcadia” è ironica e commovente, una delle opere più significative e coinvolgenti di Daniel Cuello.

Un condominio, nella periferia di una grande città. Liti e battibecchi tra condomini, in un’escalation di lentezza geologica tra incomprensioni ataviche e antipatie immotivate.

Sullo sfondo, una dittatura militare. Daniel Cuello costruisce il libro perfetto, dosando con sapienza da consumato narratore i divertenti siparietti tra i suoi leggendari vecchietti e una macro trama intrisa di amori taciuti, profonde lealtà, dolori indicibili e grida strozzate in gola.

Un libro allo stesso tempo leggero e pesante come un macigno, con un baricentro emotivo spostato tutto in avanti che verso il finale vi farà sentire un tonfo nel torace: il vostro cuore, pesantissimo, romperà gli ormeggi e diventerà il nodo alla bocca dello stomaco.

“Il re del gelato” di Cristina Cassar Scalia

Ci sono due generi in grado di mettere d’accordo tutti e di accattivarsi anche l’interesse di chi di solito non riesce a terminare i libri che inizia a leggere. Il giallo è uno di questi. Per questo, ti consigliamo i libri da leggere Cristina Cassar Scalia, che vedono protagonista l’intrigante Vanina Guarrasi.

Non riuscirai a staccarti dalla lettura. Arrivata da poco a Catania, Vanina sta facendo conoscenza con la città quando le piomba addosso un caso delicato, di quelli che richiederebbero anche un po’ di tatto. Non proprio la sua dote principale. Prima qualche pillola dentro vaschette di gelato, poi un omicidio.

Questo è solo l’inizio di un mistero parecchio strano che il vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi, detta Vanina, palermitana tornata in Sicilia dopo un periodo alla questura di Milano, è chiamata a risolvere. Per fortuna attorno a sé ha una squadra di gente in gamba, collaboratori preziosi che nonostante il suo carattere spigoloso hanno imparato subito ad apprezzarla.

“Blackwater. La piena” di Michael McDowell

Un altro genere in grado di mettere d’accordo tutti, anche chi normalmente non legge molti libri, è il thriller. Quello in questione, “Blackwater” ha stregato milioni di lettori in tutto il mondo, mescolando dettagli gotici, soprannaturali, storici, romantici e misteriosi.

1919. Le acque nere e minacciose del fiume sommergono la cittadina di Perdido, Alabama. Come gli altri abitanti, i ricchissimi Caskey, proprietari di boschi e segherie, devono fronteggiare il disastro provocato dalla furia degli elementi.

Ma il clan, capeggiato dalla potente matriarca Mary-Love e dal figlio devoto Oscar, dovrà anche fare i conti con un’apparizione sconvolgente. Dalle viscere della città sommersa compare Elinor, donna dai capelli di rame con un passato misterioso e un oscuro disegno: insinuarsi nel cuore dei Caskey.

“L’uomo che portava a spasso i libri” di Carsten Henn

Infine, tra i libri da leggere ti consigliamo una fiaba breve e godibile che con tenerezza racconta il potere dei libri e delle relazioni fra esseri umani.

Nonostante i suoi settantuno anni, ogni giorno il libraio Carl Kollhoff parte per il suo “giro”; infatti è addetto alla consegna a domicilio dei libri ordinati dai suoi clienti più speciali.

Lettori voraci che sono diventati suoi amici e che lui chiama come i personaggi dei grandi classici della letteratura: da Mr Darcy, un vecchio cliente che vive da solo in una grande villa, al dottor Faust, che legge solo saggi storici, passando per Jane Eyre, la signora Calzelunghe, Ercole e molti altri.

Ma una sera, durante il suo percorso attraverso il centro della città, sbuca al suo fianco una bambina dai ricci scuri, col viso pieno di lentiggini. Ha nove anni e dice di chiamarsi Schascha, indossa un cappotto giallo e occhiali da aviatore su un casco di cuoio.

Ignorando la reazione infastidita e un po’ burbera di Carl, lei continua a tornare e, ogni volta un po’ di più, comincia a incrinare la rigida routine dell’anziano e a fargli mettere in discussione le sue idee sulla vita.

