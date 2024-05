“Il Tatuatore di Auschwitz”, la serie Sky Original dal romanzo di Heather Morris

Dal 10 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie Sky Original tratta dal bestseller internazionale di Heather Morris

Di un amore nato nel più oscuro dei luoghi, in uno dei momenti più bui della storia, racconta la nuova serie Sky Original “Il Tatuatore di Auschwitz”, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da domani, 10 maggio.

Una serie drammatica in sei episodi, diretta dalla regista Tali Shalom-Ezer e ispirata all’omonimo romanzo bestseller internazionale di Heather Morris (edito in Italia da Garzanti), con protagonisti Harvey Keitel e Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Hanna Prochniak e Jonas Nay. Andrà con due episodi alla settimana tutti i venerdì su Sky Atlantic in prima serata.

Il tatuatore di Auschwitz

Il tatuatore di Auschwitz è la storia di un uomo, Lali (Jonah Hauer-King), un ebreo slovacco, che, nel 1942, viene deportato ad Auschwitz, il campo di concentramento dove oltre un milione di ebrei furono uccisi durante l’Olocausto. Poco dopo l’arrivo, Lali diventa uno dei Tätowierer (tatuatori), incaricato di marchiare i compagni di prigionia con i numeri di identificazione.

Un giorno incontra Gita (Hanna Próchniak), una ragazza appena arrivata nel campo di concentramento, e se ne innamora all’istante. Inizia così una storia coraggiosa e indimenticabile. Sotto costante sorveglianza da parte di un instabile ufficiale nazista delle SS Stefan Baretzki (Jonas Nay), Lali e Gita sono determinati a mantenersi in vita a vicenda.

Circa 60 anni dopo, Lali (Harvey Keitel), ormai ottantenne, incontra l’aspirante scrittrice Heather Morris (Melanie Lynskey). Rimasto vedovo da poco, Lali trova il coraggio di raccontare al mondo la sua storia. Raccontando il suo passato a

Heather, Lali finalmente affronta i fantasmi traumatici della sua gioventù e rivive i suoi ricordi di un amore nato nel peggiore dei luoghi possibili.

Il libro

Il tatuatore di Auschwitz è un libro del 2018 scritto dall’autrice australiana Heather Morris che appena uscito ha dominato le classifiche inglesi e americane. Nessun editore ha potuto lasciarsi scappare una storia così intensa da far vibrare le corde più profonde dell’animo. Il dolore che Lale e Gita hanno conosciuto e l’amore grazie al quale lo hanno sconfitto sono un insegnamento profondo: perché restano ancora molte verità da scoprire sull’Olocausto e non bisogna mai smettere di ricordare. Un romanzo sul potere della sofferenza e sulle luci della speranza. Su una promessa di futuro quando intorno tutto è buio.

La serie tv Sky Original

Diretta da Tali Shalom-Ezer, IL TATUATORE DI AUSCHWITZ è prodotta esecutivamente da Claire Mundell attraverso la sua società Synchronicity Films in associazione con Sky Studios e All3Media International. Jacquelin Perske è produttrice esecutiva e sceneggiatrice principale, insieme ai co-sceneggiatori Evan Placey (produttore associato) e Gabbie Asher. Serena Thompson è produttrice esecutiva per Sky Studios.

NBCUniversal Global TV Distribution e All3Media International gestiscono congiuntamente le vendite internazionali della serie. Stan, il principale streamer locale australiano, ha acquisito i diritti originali della serie nel proprio territorio, mentre SkyShowtime è licenziataria dei diritti della serie per Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. La serie è un’esclusiva Sky e NOW in tutti I territori Sky in Europa (Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera) e sarà su Peacock negli Stati Uniti.

La colonna sonora e il singolo

La colonna sonora della serie tv è stata creata dal pluripremiato Hans Zimmer e Kara Talve. Il brano sui titoli di coda, “Love will survive”, è interpretato dalla cantautrice, attrice, scrittrice e regista vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar® e Tony Award Barbra Streisand.

È la prima volta che la cantante registra un brano per una serie: la canzone è stata pubblicata in tutto il mondo da Columbia Records il 25 aprile. “Love Will Survive” è composta dal due volte premio Oscar® Hans Zimmer in collaborazione con la pluricandidata agli Emmy Awards Kara Talve, parte del collettivo di compositori Bleeding Fingers Music, e il vincitore del Grammy Walter Afanasieff, con testi del candidato ai Grammy e ai Golden Globes Charlie Midnight.

Streisand, la cui carriera include numerosi successi globali pluripremiati come “Evergreen”, “The Way We Were” e “Woman in Love”, è accompagnata in questa nuova registrazione dalla London Symphony Orchestra diretta da William Ross. La canzone è prodotta dai plurivincitori di Grammy Walter Afanasieff e Peter Asher. Barbra Streisand, Jay Landers e Russell Emanuel sono i produttori esecutivi.

Barbra Streisand ha dichiarato: “A causa dell’aumento dell’antisemitismo in tutto il mondo oggi, ho voluto cantare “Love Will Survive” per questa serie come un modo per ricordare le sei milioni di anime che sono state perse meno di 80 anni fa. E anche per dire che anche nei momenti più bui, il potere dell’amore può trionfare e durare”.

© Riproduzione Riservata