La magia dei colori di Van Gogh continua a vivere su Facebook

La mostra “Van Gogh – I Colori della vita” è temporaneamente chiusa e la magia dei colori e la potenza dei sentimenti di Van Gogh restano ingabbiati e nascosti nel buio delle sale del San Gaetano. Così arte ed emozioni straordinarie ci sono sottratte, e proprio nel momento in cui di esse avvertiamo la maggiore necessità. Ma, sia pure nel solo spazio di un’ora, almeno una volta ogni settimana per l’intera durata di questa chiusura, i colori di Van Gogh arriveranno nelle nostre case attraverso Facebook e sul sito di Linea d’ombra.

Gli appuntamenti con Van Gogh su Facebook

Il primo appuntamento è per lunedì 9 novembre, con inizio alle 21. I successivi saranno per il 16, 23 e 30 novembre, sempre di lunedì e sempre con inizio alle 21. Ad essere proposto, lunedì dopo lunedì è un format, di volta in volta diverso negli argomenti, che vedrà insieme il curatore della mostra, Marco Goldin, con il compositore e pianista Remo Anzovino.

Goldin e Anzovino hanno già proposto un loro recital dall’interno della mostra, la scorsa settimana. Ed è stato un grande successo, con oltre centomila spettatori tra la pagina Facebook, le visualizzazioni sul sito di Linea d’ombra e gli spettatori che hanno potuto seguire la diretta trasmessa dal canale 14 del digitale terrestre nel Triveneto.

Come è noto, per effetto del nuovo DPCM, la mostra è chiusa al pubblico sino al 3 dicembre. Linea d’ombra non voleva far mancare la sua voce in questo periodo di silenzio dei colori”, afferma Goldin. Così, ha chiesto a Remo Anzovino di tornare subito a lavorare insieme, per creare nuovi contenuti che potessero sorgere dal libro che lo stesso Goldin ha pubblicato da poco, “Van Gogh. L’autobiografia mai scritta” (La nave di Teseo).

Quattro puntate in diretta, sulla pagina Facebook di Linea d’ombra e sul sito, ogni lunedì di novembre, a partire dalla prima, il prossimo 9 novembre alle ore 21. I racconti e le letture di Marco Goldin si intrecceranno con le musiche composte e suonate al pianoforte da Remo Anzovino.

Il primo appuntamento

Il titolo della prima serata è “Van Gogh nei campi di grano. La forza della natura e l’idea del tempo circolare”. Protagoniste saranno soprattutto le lettere che Van Gogh inviò nella seconda metà di giugno del 1888 quando stava dipingendo i campi di grano nella pianura della Crau, poco fuori Arles. Lettere indirizzate al fratello Theo, alla sorella Wil e a Émile Bernard. La serata verrà divisa in tre parti. Dapprincipio una introduzione di Marco Goldin sul tema, poi la parte centrale con le letture e la musica e la parte finale riservata alle risposte che Marco Goldin darà alle domande che gli verranno poste attraverso Facebook.

Le puntate successive sono previste nei lunedì seguenti di novembre (16, 23 e 30) e saranno dedicate rispettivamente agli amici di Van Gogh ad Arles, al tema della malinconia nella casa di cura di Saint-Rémy e alla fine del viaggio nella vita a Auvers.

