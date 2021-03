Perché è importante adattarsi al cambiamento, la lezione di Albert Einstein

Per cominciare la giornata di oggi, vi proponiamo una frase di Albert Einstein, che ci invita a riflettere sulla nostra capacità di adattarci al cambiamento. Una riflessione che ci tocca nel profondo. Soprattutto in questo momento, in cui siamo chiamati a piegare i nostri desideri e la nostra libertà a un cambiamento profondo e impossibile da contrastare. Ma è qui, sostiene Einstein, che si misura la nostra intelligenza.

La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario

Il padre della relatività

Nato a Ulma il 14 marzo 1879, Albert Einstein è stato uno dei più grandi fisici matematici della storia. Considerato un vero e proprio genio per i suoi importanti e innovativi contributi alla fisica, Einstein è noto soprattutto per la rivoluzionaria “teoria della relatività”. Teoria che gli valse nel 1921 il premio Nobel per la Fisica.

Albert Einstein, il pensatore

Sebbene Albert Einstein sia ricordato e riconosciuto per il suo fondamentale contributo alla fisica moderna, non c’è dubbio che egli nutrisse un sincero interesse per la filosofia. Da quando per la prima volta lesse un libro di Kant, Einstein iniziò a mettere nero su bianco le sue riflessioni, dedicandosi in particolar modo alla scrittura di testi filosofici. Egli non si considerò mai un filosofo nel senso proprio del termine, eppure ancora oggi ci affidiamo alle sue massime, come ci si affida al pensiero di grande saggio dell’antichità.

