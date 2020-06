“Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior” di Fabrizio De André

Ci sono canzoni che, per la forza del loro messaggio e la bellezza delle loro immagini, possono essere considerate al pari di poesie. Fra di esse, non possiamo che annoverare i testi di uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De André. Oggi, in particolare, la nostra riflessione ha inizio da una frase del cantautore genovese, tratta dal celebre pezzo “Via del Campo”.

Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior

Via del campo

È una delle canzoni più note e apprezzate di De André. Negli anni Sessanta, Via del Campo era uno dei vicoli più malfamati di Genova, in quanto rifugio di prostitute, travestiti e gente povera. Ovvero di quegli “ultimi” ai quali il cantautore genovese ha sempre prestato particolare attenzione nei suoi brani. In questa canzone, De André esprime la sua solidarietà per quei ceti sociali, vessati e derisi dai benpensanti, a cui è preclusa ogni possibilità di riabilitazione. Il pezzo è ispirato in parte alla figura del travestito genovese Mario Doré, in arte “Morena”. Lo stesso De André indicò un’altra possibile musa: “Passavo spesso da via del Campo – ricordava – la strada dei travestiti. Una volta salii in camera con un certo Giuseppe, che si faceva chiamare Josephine e mi apparve una bellissima ragazza bionda”.

Dal letame nascono i fiori

Nelle canzoni di De André, “gli ultimi” assurgono spesso a simboli di purezza, in contrasto con i borghesi benpensanti, ritratti come figure piatte e sterile. Protagonista di “Via del Campo” è, infatti, una prostituta, che De André dipinge in tutta la sua sacra bellezza. I diamanti, simbolo di una bellezza priva di vita, rappresentano invece il lusso di una borghesia priva di umanità. Mentre, canta De André, dal letame nascono i fiori. Per dire che è nelle cose considerate più infime e basse che talvolta si cela il segreto della vita.

Via del Campo c’è una graziosa

gli occhi grandi color di foglia

tutta notte sta sulla soglia

vende a tutti la stessa rosa.

Via del Campo c’è una bambina

con le labbra color rugiada

gli occhi grigi come la strada

nascon fiori dove cammina.

Via del Campo c’è una puttana

gli occhi grandi color di foglia

se di amarla ti vien la voglia

basta prenderla per la mano

e ti sembra di andar lontano

lei ti guarda con un sorriso

non credevi che il paradiso

fosse solo lì al primo piano.

Via del Campo ci va un illuso

a pregarla di maritare

a vederla salir le scale

fino a quando il balcone ha chiuso.

Ama e ridi se amor risponde

piangi forte se non ti sente

dai diamanti non nasce niente

dal letame nascono i fior

dai diamanti non nasce niente

dal letame nascono i fior.

