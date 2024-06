5 test e quiz sui libri per scoprire quanto conosci la letteratura

A chi ama la letteratura piace anche mettersi in gioco e vedere se la propria passione per la lettura sia abbastanza oppure ci sono ancora margini di miglioramento.

Nella nostra sezione “test e quiz” mettiamo alla prova i nostri lettori per vedere quanto siano in grado di riconoscere un libro, un autore, un personaggio nello specifico partendo da piccoli indizi, oppure per scoprire quali libri o personaggi sono maggiormente affini a loro in base ad abitudini e stili di vita.

Test e quiz letterari per vedere quanto ne sai sul mondo dei libri

Da “Piccole Donne” ai grandi classici della letteratura italiana, con questa serie di test vogliamo mettere alla prova la tua fama di amante dei libri. Riuscirai a passare “a pieni voti” tutti i seguenti test?

Siete convinti di sapere tutto – ma proprio tutto! – sulla storia della letteratura, da Dante fino a Montale? Oppure ritenete di avere delle lacune da dover colmare? Meglio cambiare argomento? Neanche per sogno! Mettetevi in gioco e dimostrateci quanto conoscete la letteratura italiana: clicca qui per proseguire con il quiz.

Alcuni libri dicono molte più cose su di noi e sulla nostra personalità di quante non ne conosciamo noi stessi. Capita così che, leggendoli, scopriamo nuovi aspetti del nostro carattere, delle nostre aspettative e dei nostri. Scoprite con questo test quale libro rispecchia maggiormente la vostra vita: clicca qui per scoprirlo.

In molti conoscono i titoli dei grandi romanzi storici, dei libri per bambini più amati e degli scrittori contemporanei più acclamati. Ma quanti lettori sono in grado di risalire al titolo di un libro partendo da una citazione o da un indizio? Mettete alla prova la vostra conoscenza in campo letterario con questo quiz letterario.

Ognuna delle ragazze protagoniste del capolavoro di Louisa May Alcott ci ha fatto sognare e, sicuramente, tutte le lettrici si sono immedesimate almeno una volta in una delle protagoniste: l’irriverente Josephine, la romantica Margaret, la vanitosa Amy oppure la tranquilla Beth? Quale delle sorelle March di Piccole donne vi somiglia di più? Clicca qui per saperlo.

Pensi di sapere tutto sui libri? Conosci la storia dei principali scrittori e le opere che hanno fatto la storia della letteratura mondiale? Riesci a rispondere esattamente alle domande di questo quiz per ritenerti un esperto a tutto tondo? Mettiti alla prova con questo quiz.

