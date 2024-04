In programma nel 2024 su Netflix la nuova produzione che ripercorre la storia della famiglia Buendía, che consentì a Gabriel García Márquez di aggiudicarsi il premio Nobel per la letteratura nel 1982.

Il 18 aprile si celebra la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti storici. Per l'occasione, ne scopriamo 5 da visitare in Italia.

In arrivo, per Mondadori, il libro postumo della scrittrice Michela Murgia dal titolo: "Ricordatemi come vi pare. In memoria di me". Scopriamo alcune anticipazioni.

Per ricordare il celebre scienziato Albert Einstein, condividiamo una sua illuminante riflessione sulla nostra capacità di accogliere il cambiamento e adattarci a esso

"A questo punto" è la poesia di Eugenio Montale che vuole farci riflettere sulle sovrastrutture e i pregiudizi che non consentono all'uomo di comprendere e di interpretare bene la realtà