Quanto conosci l’arte contemporanea? Scoprilo con questo quiz

Scopri i versi di "Il Grembiule" di Alda Merini una poesia di denuncia contro lo sfruttamento lavorativo delle donne al lavoro e a casa.

"Cuore nascosto" è uno dei libri più acquistati del periodo. In questo articolo scopriamo insieme i luoghi del romanzo di Ferzan Özpetek.

Dal celebre "It starts with us" di Colleen Hoover a "L'amore fa miracoli" di Sveva Casati Modignani, ecco 5 libri romantici da leggere per immergersi in meravigliose storie d'amore.

"Erano felici? Erano spaventati? Erano felici ed erano spaventati. Allo stesso tempo". In occasione del compleanno di Chiara Gamberale, scopriamo il suo romanzo "I fratelli Mezzaluna", un viaggio attraverso due mondi, alla scoperta delle emozioni e della paura.

La mostra espone alcune delle opere più significative del percorso artistico di Baselitz, mostrando la poliedricità del pioniere dell’arte neo-espressionista.