Meg, Jo, Beth o Amy: quale delle protagoniste di Piccole donne, il grande romanzo di Louisa May Alcott vi somiglia di più? Ecco un test per scoprirlo

Qualsiasi ragazza appassionata lettura non può non aver amato ”Piccole Donne”, il romanzo di Louisa May Alcott. Un’appassionante storia di quattro sorelle che affrontano i grandi temi della vita: la famiglia, la povertà, l’amicizia e l’amore. Ognuna di quelle ragazze ci ha fatto sognare e, sicuramente, tutte le lettrici si sono immedesimate – almeno una volta – in una delle protagoniste: l’irriverente Josephine, la romantica Margaret, la vanitosa Amy oppure la tranquilla Beth? Quale delle sorelle March di Piccole donne vi somiglia di più?

Quale personaggio di “Piccole donne” sei? Ecco il test per scoprirlo

Il sito Buzzfeed ha redatto un test per scoprire, con poche semplici domande, quale delle sorelle March è più vicina alla vostra personalità.