Quiz letterario, riesci ad indovinare di che libro si tratta attraverso un estratto o altri piccoli indizi?

In molti conoscono i titoli dei grandi romanzi storici, dei libri per bambini più amati e degli scrittori contemporanei più acclamati. Ma quanti lettori sono in grado di risalire al titolo di un libro partendo da una citazione o da un indizio? Mettete alla prova la vostra conoscenza in campo letterario con questo test.

Di che libro si tratta?

Passo 1 di 10 10% “A dispetto vostro e mio, a dispetto dello stupido mondo che ci crolla intorno, vi amo. Perchè siamo tutti uguali, gentaglia tutti e due, egoisti e scaltri, ma capaci di guardare le cose in faccia e di chiamarle con il loro nome.” * “Piccole Donne”- Louisa May Alcott “Orgoglio e Pregiudizio”- Jane Austen “L’altra donna del Re” - Philippa Gregory “Via col vento” – Margaret Mitchell

“Ho paura perché sono felice, e una felicità più grande puoi provarla solo quando stai per perderla” * “Il cacciatore di aquiloni” – Khaled Hosseini “Il giovane Holden” – J.D. Salinger “The giver-Il donatore”- Lois Lowry “Il piccolo principe” – Antoine de Saint-Exupéry

“Scese, evitando di guardarla a lungo, come si fa col sole, ma vedeva lei, come si vede il sole, anche senza guardare” * “Anna Karenina”- Lev Tolstoj “I miserabili" - Victor Hugo “Il nome della rosa” – Umberto Eco “I promessi sposi” – Alessandro Manzoni

Questo romanzo è ambientato a Londra e a Parigi prima e durante la Rivoluzione francese e ha venduto 200 milioni di copie. * “Il ritratto di Dorian Grey” – Oscar Wilde “Madame Bovary” – Gustave Flaubert “Ivanhoe” – Walter Scott “Racconto di due città”- Charles Dickens

“Sapeva che sarebbe stato sufficiente aprire gli occhi per tornare alla sbiadita realtà senza fantasia degli adulti.” * "Pippi Calzelunghe" – Astrid Lindgren "Alice nel Paese delle Meraviglie" – Lewis Carroll "Le avventure di Pinocchio" – Carlo Collodi "Peter Pan nei giardini di Kensington" – James Matthew Barrie

“Non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle, le cose belle non succedono” * "Il vecchio e il mare" - Ernest Hemingway "Fiesta" - Ernest Hemingway "L’insostenibile leggerezza dell’essere" - Milan Kundera "La fonte meravigliosa" - Ayn Rand

Questo libro ha vinto il Premio Strega e Campiello Opera Prima nel 2008 * "La solitudine dei numeri primi" – Paolo Giordano "Come Dio comanda" – Niccolò Ammaniti "Gomorra" – Roberto Saviano "La pazienza del ragno" – Andrea Camilleri

Un libro da cui non è mai stato tratto un musical * "Matilde" – Roald Dahl "Oliver Twist" – Charles Dickens "Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte" – Mark Haddon "Ragione e sentimento" – Jane Austen

“E’ dell’uomo attendere. Dell’uomo giusto, attendere con fiducia; dell’ingiusto, con paura” * "Il Principe" – Niccolò Macchiavelli "Il visconte dimezzato" – Italo Calvino "La coscienza di Zeno" – Italo Svevo "Il fu Mattia Pascal" – Luigi Pirandello

“Questa che chiamiamo fortuna, è una donna ubriaca e capricciosa, ma soprattutto cieca, e così non vede ciò che fa, né sa chi getta nella polvere né chi invece porta sugli altari” * "Don Chisciotte" – Miguel de Cervantes "Robinson Crusoe" – Daniel Defoe "I viaggi di Gulliver" – Jonathan Swift "Moby-Dick" – Herman Melville

Dopo avervi proposto test con indovinelli, anagrammi, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea, oggi vi proponiamo questo quiz letterario che mette alla prova le vostre doti di veri investigatori privati… nonché di amanti dei libri.

Un modo anche per rispolverare i cassetti della vostra memoria, riscoprendo titoli e altre chicche prelibate che i bibliofili certamente apprezzano. Il test che vi proponiamo oggi vi porterà alla scoperta di grandi classici della letteratura, da riconoscere seguendo alcuni piccoli indizi: un estratto, una caratteristica che rende unico quel libro, un indizio relativo all’autore o alla trama.

