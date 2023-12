Come ogni fine anno che si rispetti, si inizia a pensare a come cominciare quello nuovo nel migliore dei modi. Se la maggior parte delle persone ricorre a una lista di buoni propositi, spesso la giusta ispirazione per l’anno che verrà la si può trovare nelle nostre

passioni, come ad esempio la lettura di buoni libri.Oltre a ricercare il libro giusto tra le novità in libreria a partire da gennaio 2024, con questo test vi portiamo alla scoperta della lettura più adatta in base alle vostre attitudini ed ai vostri desideri per il nuovo anno.

Quale libro dovresti leggere per iniziare il nuovo anno nel modo giusto?

Passo 1 di 7 14% Le tue storie preferite sono ... * Le storie realmente accadute Le storie realistiche o verisimili Le storie fantasy o lontane nel tempo Le avventure

Qual è il motivo principale per cui leggi? * Per rilassarmi Per divertirmi Per imparare qualcosa di nuovo Per sognare ad occhi aperti

Come descriveresti il tuo stato d'animo all'inizio di quest'anno? * Sono tranquillo, come al solito Mi sento molto ottimista Sono agitato e ho paura del futuro Voglio scacciare i cattivi pensieri

Se devi consigliare un libro a un amico ... * Proponi sempre il tuo libro preferito Metti da parte i tuoi gusti e gli consigli qualcosa che gli potrebbe piacere Non sapresti quale libro consigliare Consigli un libro che possa piacere entrambi

Cosa cerchi nel tuo prossimo libro? * Una nuova avventura Una bella storia d'amore o di amicizia L'approfondimento di un fatto storico di cui non ero a conoscenza Una storia unica e affascinante

Come deve essere il protagonista dei libri che leggi? * Deve essere un sognatore come te Deve rispecchiare i valori degli eroi tradizionali Deve essere coraggioso Deve trasmetterti sicurezza

Se qualcuno ti consiglia un libro... * Ti fido ciecamente Non lo ascolti nemmeno Ti informi sui libri che ti consigliano Ascolti i consigli di tutti

Δ

I benefici della lettura per iniziare al meglio il 2024

Iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi attraverso il libro giusto non è affatto una cosa da sottovalutare: diversi studi dimostrano che la lettura di un buon libro contribuisce ad aumentare l’empatia, la comprensione di se stessi, la propria identità sociale, la capacità di comprendere meglio la propria personalità e quella degli altri.

Un recente studio ha dimostrato che leggere un libro non solo consente di rilassarsi, ma contribuisce a ritrovare il benessere mentale, aiuta a ridurre i sintomi ansioso-depressivi, migliora l’umore e favorisce lo sviluppo del senso di fiducia e speranza.

Se sei intenzionato a cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi, scopri con questo test il libro da leggere consigliato per iniziare il 2024 con lo spirito giusto.

© Riproduzione Riservata