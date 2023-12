Gennaio 2024, 10 libri da non perdere in arrivo in libreria

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Fra le novità più succose ci sono attese traduzioni di fenomeni internazionali ma anche titoli tutti italiani. Ecco 10 imperdibili libri in arrivo a gennaio 2024 in tutte le librerie.

Avete voglia di cominciare il 2024 con nuovi, accattivanti libri? A gennaio sono in arrivo tanti titoli interessanti.

Fra attesi ritorni e intriganti novità nazionali e internazionali, ecco i 10 libri da non perdere in arrivo in libreria all’inizio del nuovo anno.

10 libri da leggere in uscita a gennaio 2024

1. “La luce delle stelle” di Licia Troisi

Conosciamo Licia Troisi per i suoi successi nel campo del fantasy. A gennaio, tornerà in libreria con il suo primo giallo, ambientato nei pressi di un osservatorio astronomico.

Una sera uguale alle altre, in uno sperduto osservatorio astronomico. La luce delle stelle illumina, ma non abbastanza, la piccola comunità di scienziati residenti che si trova alle prese prima con un black-out, forse un sabotaggio, e poi con un cadavere trovato nella sala comune, forse un assassinio: la vittima potrebbe essere caduta da una balaustra, o essere stata spinta.

L’osservatorio è isolato, i telefoni sono muti, i cellulari non prendono, i copertoni delle automobili sono stati tagliati e la città più vicina, se si riesce ad attraversare il deserto, si trova a due ore di macchina.

Come in una macabra barzelletta, due italian, un’americana, un inglese e una sudamericana si trovano a dover valutare l’ipotesi che l’omicida o il sabotatore sia non solo tra loro, ma uno di loro.

2. “Buonanotte Tokyo” di Yoshida Atsuhiro

In arrivo il 10 gennaio, “Buonanotte Tokyo” è la novità editoriale che amerete se vi piacciono il Giappone, le atmosfere notturne e le storie corali.

Il “grande investigatore Shuro” sulle tracce del suo passato, Eiko, ragazza di provincia alla prima esperienza cinematografica, il tassista notturno Matsui che insegue il ricordo di una donna a bordo della sua vettura blu, il distributore di giornali Kōichi, esperto di corvi urbani e la sua fidanzata riluttante, Mitsuki, che fornisce attrezzature per film…

Persone gentilmente indaffarate, pratiche e allo stesso tempo sognatrici, a volte stravaganti, tutte in cerca del tassello mancante che completi la loro vita. I loro percorsi s’incrociano nella Tōkyō notturna di oggi, metropoli più sottotono e malinconica rispetto alla città rampante dei grattacieli degli anni ‘80, scenario fascinoso e a tratti enigmatico per i personaggi irrequieti e solitari di questo romanzo puzzle.

3. “Gli aghi d’oro” di Michael McDowell

È uno dei libri più attesi del prossimo mese: dopo il successo di “Blackwater“, Neri Pozza riporta in libreria Michael McDowell, autore di grandi romanzi gotici che stanno conoscendo il loro “Rinascimento”. “Gli aghi d’oro”, in arrivo il 16 gennaio, non fa eccezione.

Alla fine del XIX secolo, convivono due mondi opposti. Da un lato, l’opulenza e lo splendore. Dall’altro, i peggiori vizi dell’uomo: alcol, denaro e sesso. È su questo confine, nel cuore del famigerato Triangolo Nero, che una ricca famiglia cerca di affermarsi pretendendo di liberare la città dalla corruzione.

4. “Dare la vita” di Michela Murgia

Anche “Dare la vita” è fra le novità più attese del nuovo anno. Si tratta della profonda opera postuma di Michela Murgia, dedicata alla genitorialità e ai legami di parentela.

Si può essere madri di figlie e figli che si scelgono, e che a loro volta ci hanno scelte? Si può costruire una famiglia senza vincoli di sangue? La risposta è sì.

La queerness familiare è ormai una realtà, e affrontarla una necessità politica, come lo è quella di un dialogo lucido e aperto sulla gestazione per altrə, un tema che mette in crisi la presunta radice dell’essere donne. Interrogarci, discutere intorno a questa radice significa sfidare il concetto di normalità e naturalità a cui siamo abituati.

5. “Reminders of him” di Colleen Hoover

Dopo il grande successo degli scorsi mesi, Colleen Hoover torna in libreria a gennaio con il toccante “Reminders of him”.

Dopo aver scontato cinque anni di prigione per un tragico errore che costò la vita al suo grande amore Scott, Kenna Rowan torna a casa con l’unico desiderio di riabbracciare Diem, la figlia di quattro anni che non ha mai conosciuto.

Ma i vecchi rancori sono duri a morire: tutti nella vita della bambina sono determinati a escludere Kenna, non importa quanto duramente lavori per dimostrare di essere cambiata. L’unica persona che non le ha chiuso completamente la porta è Ledger Ward, proprietario del bar della città.

6. “Quando il caffé è pronto” di Toshikazu Kawaguchi

Ecco un altro romanzo corale, ambientato in Giappone, che piacerà agli amanti del genere. Dolce, romantico e ottimista, “Quando il caffé è pronto” racconta di tanti destini, apparentemente slegati fra loro, che hanno però una cosa in comune: la possibilità di ripartire da zero.

Un caffè, una sedia e una regola da seguire. Questi pochi passi possono portare alla felicità. Certo solo se si è nel posto giusto. E il posto giusto è una caffetteria di Tokyo dove si può scegliere di vivere nuovamente un preciso momento della propria esistenza. La scelta deve durare il tempo di gustare la bevanda prima che si raffreddi.

Ma non è facile decidere, perché la vita è piena di rimorsi e rimpianti. Ma c’è quel gesto, quella parola, quella lettera, quel bacio, quella dichiarazione che non abbiamo fatto o detto. Quello è l’attimo giusto. Certo ci vuole coraggio per affrontarlo di nuovo. Ma il risultato è inaspettato.

7. “Argylle” di Elly Conway

Tutt’altro genere per “Argylle”, l’intrigante spy story in arrivo il prossimo 9 gennaio in libreria.

Il sogno di un magnate russo di riportare il suo paese alla grandezza del passato mette in moto una catena di eventi che condurrà il mondo sull’orlo del caos. Solo Frances Coffey, leggendaria responsabile della CIA, può impedire che succeda. Ma, per farlo, ha bisogno di una persona speciale. Ecco dunque Aubrey Argylle.

8. “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera” di Guendalina Middei

Se amate la letteratura e i classici, o se vorreste dar loro una possibilità nel 2024, tenete d’occhio “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera”, brioso saggio di Guendalina Middei in arrivo il 16 gennaio.

L’autrice ci accompagna, con passione e originalità, alla scoperta di nove giganti della letteratura e, superando l’idea che serva una cultura enciclopedica per comprenderli e amarli, ci contagia con il desiderio irresistibile di leggerli. Leopardi, Tolstoj, Manzoni, Mann, Kafka, Dostoevskij, Austen, Tomasi di Lampedusa e Orwell rivelano le illusioni in cui siamo irretiti e ci danno strumenti di straordinaria modernità per vivere in un presente incerto.

9. “A casa” di Judith Hermann

Se volete cominciare il nuovo anno con una lettura che parli di libertà e di rinascita, “A casa” è la novità editoriale del primo mese dell’anno che dovreste aggiungere al vostro carrello.

La protagonista di questa storia è una donna di cui non scopriremo mai il nome. Sappiamo però che ha appena chiuso un capitolo della sua vita per cominciarne uno nuovo: dopo che la figlia è andata via di casa, ha deciso di lasciare il marito, un accumulatore compulsivo sempre preparato al peggio, ma anche un confidente, con il quale continua a intrattenere una regolare corrispondenza.

Priva di rapporti significativi al di fuori del nucleo familiare ormai sfaldato, la donna si trasferisce al mare, in una casa tutta sua; poco lontano si trova il paesino dove inizia a lavorare nel pub del fratello, un sessantenne fanfarone e sfaccendato.

“A casa” arriverà in libreria il 16 gennaio.

10. “Finché ci sono stelle da contare” di Maria Martinez

L’ultimo libro in arrivo a gennaio in libreria è reduce da un successo stratosferico in Spagna, paese d’origine dell’autrice, Maria Martinez.

Si tratta del fenomeno del momento sui canali di booktok spagnoli.

Fin da bambina Maya si è sacrificata anima e corpo per il balletto. È una giovane promessa della Compañía Nacional de Danza di Madrid e gli impresari più prestigiosi hanno scommesso su di lei. Ma un incidente mette bruscamente fine ai suoi sogni: Maya non potrà mai più ballare.

Il suo compagno, nel lavoro e nella vita, la tradisce. Il mondo le crolla addosso: la nonna Olga, che sulla nipote proietta tutte le ambizioni frustrate che non ha visto realizzarsi nella figlia, la caccia di casa ritenendola responsabile della sua disgrazia.

© Riproduzione Riservata