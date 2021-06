Angelo Licheri, l’ ”Angelo” di Vermicino che non vuole essere chiamato eroe

Angelo Licheri è uno dei soccorritori, un volontario sardo, che ha cercato in tutti i modi, con tutte le sue forze possibili, di salvare Alfredino Rampi, il bimbo di 6 anni che nel 1981 è morto dopo una caduta in un pozzo a Vermicino. All’epoca 36enne, il tipografo d’origine sarda Angelo Licheri, piccolo di statura e molto magro, chiese e ottenne allora di farsi calare nel pozzo originario per tutti e 60 i metri di profondità. Cominciata la discesa poco dopo la mezzanotte fra il 12 ed il 13 giugno, l’uomo riuscì ad avvicinarsi ad Alfredino, tentò di allacciargli l’imbracatura per tirarlo fuori dal pozzo, ma per ben tre volte l’imbracatura si aprì. Tentò allora di prenderlo per le braccia, ma il bambino scivolò ancora più in profondità. Per di più, nel tentativo, involontariamente gli spezzò anche il polso sinistro.

I soccorsi ad Alfredino

In tutto, Licheri rimase a testa in giù 45 minuti, contro i 25 considerati soglia massima di sicurezza in quella posizione, ma dovette anch’egli tornare in superficie senza il bambino. Dopo Licheri cominciarono a offrirsi vari altri volontari, fra cui nani, esperti di pozzi e persino un contorsionista circense soprannominato “Denis Rock”. Ma purtroppo per Alfredino non c’è stato nulla da fare.