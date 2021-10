L’amore tra Ennis del Mar e Jack Twist nel romanzo “I segreti di Brockeback Mountain”

La storia d'amore

Ennis del Mar e Jack Twist vivono un amore clandestino e proibito, la loro è, infatti, una relazione omosessuale nel cuore dell’America tradizionalista degli anni Sessanta. Oggi vogliamo raccontarvi la storia dei protagonisti del libro di Annie Proulx “I segreti di Brockeback Mountain”.

Ennis e Jack si incontrano per la prima volta

È l’estate del 1962 e tra le montagne del Wyoming due ragazzi vengono assunti come pastori da un certo signor Aguirre per portare il suo gregge tra i pascoli di Brokeback Mountain. L’immensità degli spazi, la bella stagione, l’isolamento dal resto del mondo e la solitudine portano Ennis del Mar e Jack Twist ad avere un rapporto di amicizia sempre più stretto finché, un giorno, tutta la passione repressa dei due giovani viene a galla esplodendo come un vulcano in eruzione. Una passione incontrollabile, tenuta nascosta per troppo tempo e che ora può essere sfogata apertamente, sotto gli occhi di un intenso cielo stellato. È in questo modo che nasce questo amore, proibito in una società fortemente omofoba.

La separazione

Terminato l’incarico al pascolo, Ennis e Jack devono tornare in città, l’addio non è facile, ma il ricordo di quell’esperienza resterà con loro giorno e notte, quell’amore appena nato li seguirà negli anni, oltre i reciproci matrimoni di facciata, oltre la vita quotidiana, il lavoro e la società sempre più chiusa. Il tempo passa, la vita va avanti ma il desiderio resta, desiderio che si trasforma in nostalgia e mancanza. Ennis e Jack riescono a incontrarsi di nuovo e niente è cambiato, se non le famiglie e una maggiore passione. Tra i due inizia così una relazione segreta, nascosta a tutti e senza più la leggerezza delle notti estive sui pascoli. Una relazione controversa, difficile e crudele.

L’amore che resta

Ennis e Jack diventano una cosa sola, il loro è un amore in crescendo, la passione brucia feroce i loro corpi e il loro cuori e ogni volta il dolore dell’addio riporta a quella separazione dopo il lavoro a Brockeback Mountain. La tenerezza di due uomini, diversissimi tra loro, che si ritrovano per poi lasciarsi nuovamente, vivere una vita che non è la loro con a fianco persone che non amano rende la loro storia straziante. Tutto finisce di colpo, quando Jack sparisce, lasciando Ennis solo e senza una spiegazione. Ennis decide così di andare a cercarlo e arriva a casa sua dove la moglie gli racconterà dell’assurdo incidente di cui Jack è rimasto vittima. Un incidente firmato dall’omofobia.

Alice Turiani