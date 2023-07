“Tu mi piovi, io ti cielo” di Frida Kahlo, la poesia che racconta il potere dell’amore

Share on Email

“Tu mi piovi, io ti cielo” è la bellissima poesia scritta dall’artista che più di tutti ha influenzato il nostro tempo: Frida Kahlo, di cui domani ricorre l’anniversario della scomparsa. La ricordiamo leggendo insieme una delle sue poesie più famose e più belle: “Tu mi piovi, io ti cielo”.

Raccontare l’amore

Diventata un simbolo e un’icona della cultura di massa, apprezzata e conosciuta da tutti, Frida Kahlo ha rappresentato con la sua esistenza la forza di lottare, di andare contro corrente, di essere se stessa; la forza di amare nonostante gli ostacoli.

In questa celebre poesia, Frida esprime il suo amore, dando vita ad una nuova espressione: “io ti cielo”, dove il sostantivo “cielo” viene impiegato come se fosse un verbo. Con questo nuovo verbo, appunto, l’artista messicana vuole esprimere tutto l’amore di cui è capace. Una poesia scritta il 22 gennaio 1947 e dedicata all’amore più grande di Frida Kahlo: il marito Diego Rivera.

“Tu mi piovi, io ti cielo” di Frida Kahlo

Tu mi piovi – Io ti cielo

Tu la finezza, l’infanzia,

la vita – amore mio – bambino – vecchio

madre e centro – azzurro – tenerezza.

Io ti porgo

il mio universo e tu mi vivi.

Sei tu che io amo oggi.

Ti amo con tutti gli amori.

Ti darò il bosco

con una casetta dentro

con tutto il buono che c’è

nella mia costruzione, tu vivrai

contento – voglio che tu

viva contento. Anche se

ti do sempre la mia

assurda solitudine e la monotonia

di tutta una complessissima

diversità di amori –

Vuoi?

“Tú me llueves, yo te cielo”

Tú me llueves – yo te cielo

Tú la finura, la niñez, la vida

amor mío – niño – viejo

madre y centro – azul – ternura

Yo te entrego mi universo y tú me vives

Eres tú a quien amo hoy

te amo con todos los amores

te daré el bosque con una casita dentro

con todo lo bueno que haya

en mi construcción tu vivirás contento

yo quiero que tu vivas contento.

Aunque yo te daré siempre

mi soledad absurda y la monotonía

de toda una complejísima diversidad de amores

¿Quieres?

Frida Kahlo e l’amore

Frida Kahlo nasce a Coyoacán, in Messico, nel 1907. Fin da quando è solo una bambina, dimostra innate capacità espressive, un carattere molto forte e passionale e una dedizione fuori dal comune. Affetta da quella che alla famiglia sembra poliomielite e invece è una malformazione conosciuta come “spina bifida”, Frida trascorre una vita segnata da eventi spiacevoli, il cui culmine è rappresentato dall’incidente del 1925.

Un giorno, mentre la ragazza sta tornando da scuola in autobus, avviene un terribile incidente che lascia Frida gravemente ferita, con fratture multiple alla spina dorsale, alle vertebre e al bacino. Si salva sottoponendosi a 32 interventi chirurgici, che la costringono a letto per mesi. Le ferite la faranno soffrire per l’intera durata della sua vita.

Tuttavia, è dalla tragedia che nascono i capolavori di Frida Kahlo: a seguito degli interventi, la ragazza – che ha solo 18 anni – deve stare a letto senza poter minimamente muoversi. I giorni sembrano tutti uguali. Il dolore, la noia e la disperazione sono tali da non lasciare nemmeno uno spiraglio di positività nella vita di Frida. Per cercare di far distrarre la figlia e di portare un po’ di varietà nelle sue giornate monotone, i genitori le regalano colori e pennelli. Da qui nasce la leggenda. Frida comincia a dipingere i suoi celebri autoritratti grazie allo specchio installato sul soffitto dai genitori.

Nel 1929 sposa Diego Rivera, un uomo che ha già sposato due donne ed è più vecchio di Frida di 21 anni. Un amore caratterizzato da passione mista a tradimenti, violenza, dolore di ogni tipo, tanto che lei stessa affermerà: “Ho subito due gravi incidenti nella mia vita. Il primo è stato quando un tram mi ha travolto e il secondo è stato Diego Rivera”.

Frida Kahlo conduce diverse relazioni sentimentali, con amanti di genere maschile e femminile, e anche Diego Rivera avrà diverse relazioni extra coniugali, fra cui una con la sorella di Frida. Diego e Frida, che ad un certo punto cominciano a considerarsi un’autentica coppia aperta, non riusciranno mai ad avere figli a causa del fisico debilitato della donna, che soffrirà sempre molto per questa mancanza.

Frida Kahlo muore all’età di 47 anni a causa di un’embolia polmonare: è il 1954. Le sue ceneri sono conservate nella sua Casa Azul, oggi sede del Museo Frida Kahlo. Le ultime parole che scrive sul suo diario sono di una lucidità disarmante: “Spero che l’uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più.”

