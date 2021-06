Frida Kahlo e Diego Rivera, storia di un amore folle

Frida e Diego

Ho avuto due gravi incidenti nella mia vita. Il primo fu quando un tram mi mise al tappeto, l’altro fu Diego”. Così esordiva Frida Kahlo quando parlava del suo più grande amore, Diego Rivera. Un amore al limite della follia. Un amore che ha ispirato quasi tutta la vita artistica di Frida, rendendola il simbolo della libertà e dell’indipendenza femminile in tutto il Mondo. Ma, l’amore con Diego Rivera è qualcosa di profondo. Malgrado, i reciproci tradimenti l’amore di Frida non scemava mai. Era sempre vivo e presente.

L’amore tra Frida Kahlo e Diego Rivera è indistruttibile. Nessuna forza esterna potrà mai fermarlo. E’ un masso di granito che riesce a resistere nel tempo, alle intemperie della vita. Per certi versi riesce a sopire il dolore di una malattia che condizionò quasi l’intera vita dell’artista messicana. Era talmente forte la sofferenza del loro amore che qualsiasi male fisico riusciva ad essere sopportato. Quella vita vissuta al letto evidentemente contribuiva a rendere questo legame come un sogno. Certo è che sono poche le storie d’amore che riescono a regalare tutta questa poesia.

L’amore tra Frida Kahlo e Diego Rivera

Frida e Diego si incontrarono per la prima volta nel 1922, quando Rivera stava dipingendo un murale sotto i ponteggi della Scuola Nazionale preparatoria. Sette anni dopo quel giorno, nel 1929, si sposarono. La loro storia è passata agli annali per il reciproco scambio artistico, l’intensità e le numerose bizzarrie di entrambi. Frida Kahlo e Diego Riveva convolarono a nozze due volte. Nel 1939 la Kahlo lo lasciò dopo aver scoperto l’ennesima sua infedeltà: Diego l’aveva tradita con sua sorella Cristina. Un anno dopo si risposavano però a San Francisco.

Un amore al limite

Fu amore a prima vista, ma il loro rapporto fu vessato dai reciproci tradimenti. Diego era un libertino, e la tradì numerose volte. Lei, in parte di conseguenza, ebbe rapporti con altri uomini e donne, tra i quali il rivoluzionario russo Lev Trotskij, il poeta Andrè Breton e la militante comunista e fotografa Tina Modotti. I tradimenti, però, non minarono mai definitivamente il loro amore. La stessa pittrice più volte dichiarò che più il marito la tradiva più lei era portata ad amarlo. Frida Kahlo era così: romantica, passionale, attaccata alla vita e all’amore.

Altri drammi resero più difficile la loro unione, come il desiderio irrealizzabile di una famiglia. La povera Frida, a causa dell’incidente, non riusciva a portare a termine le gravidanze, e abortì tre volte. Quando aveva diciotto anni, infatti, era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale tra l’autobus su cui viaggiava e un tram. In quell’occasione perse la vita il ragazzo di cui lei era innamorata, e lei stessa dovette subire più di 32 interventi chirurgici per sopravvivere.

Frida Kahlo e Diego Rivera, un connubio indistruttibile

Gli altri, le altre, in fondo, non contavano quanto il loro amore, come disse la stessa pittrice in una lettera del 1935.