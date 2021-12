“Ti porterei nel mio mondo”, la poesia di un ragazzo affetto da distrofia muscolare

La poesia

Oggi è la Giornata internazionale della disabilità e per celebrarla abbiamo pensato di proporvi questa poesia scritta da Vincenzo, un ragazzo affetto da distrofia muscolare che amava vivere e scrivere poesie, e non solo. Era un ragazzo eccezionale, quasi laureato in ingegneria aerospaziale e con mille interessi. La poesia proviene dal sito Ability Channel

“Ti porterei nel mio mondo”

Ti porterei nel mio mondo

dove il bene è una sfumatura del male

ove vi è una guerra perenne tra demoni e angeli

dove la luce dell’insicurezza illumina i paesaggi

dove la luce delle stelle illumina le notti

questo mondo è dentro me

Ti porterei con me

per farti vedere che anche nel mio mondo crescono fiori

per farti sentire i pianti dei bambini che nascono anche qui

per mostrarti che anche un angelo ed un demone possono amarsi

per mostrarti quel che c’è dentro me

solo dentro me

Ti porterei con me

per farti sentire il freddo di questo mondo

per farti vedere le distese di ghiaccio di qui

per farti vedere che in queste lande ghiacciate una fiaccola c’è

una piccola luce di speranza c’è

il tepore di questo piccolo fuoco ti farei assaporare

il tepore che è dentro me

solo dentro me

Non potrai mai spegnerlo

perché è dentro me

solo dentro me…

La meraviglia che non ci aspettiamo

“Ti porterei nel mio mondo” è una poesia che porta con sé la meraviglia della vita e della voglia di vivere. La situazione del ragazzo che scrive è drammatica, la distrofia muscolare è una malattia degenerativa che a lungo andare porta alla disabilità. Eppure, la sua forza esplode tra le parole, illumina il lettore con un’energia commovente. Spesso ci capita di pensare che una persona malata o disabile sia finita, triste e affranta. Il dolore, ovviamente, è presente ma la vita cambia la sua prospettiva e il mondo si vede con colori diversi.

Alice Turiani