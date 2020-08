“Se tu mi guardi”, una poesia di Neruda sulla forza di due sguardi che si incrociano

Da un casuale scambio di sguardi può talvolta scaturire un’incredibile energia, in grado di riassumere in un secondo “milioni di attimi e di parole”. A raccontarci il miracoloso evento è il poeta cileno Pablo Neruda con la poesia “Se tu mi guardi con i tuoi occhi”.

Se tu mi guardi con i tuoi occhi

Se tu mi guardi con i tuoi occhi

dai quali mi viene incontro la tenerezza

e se io guardandoti con i miei occhi

ti faccio spazio dentro di me,

in questo incrocio di sguardi

che riassume milioni di attimi e di parole,

in questo scambio silenzioso

che per entrambi è guardare e lasciarsi guardare,

in questo penetrare l’uno nell’altro

nel tempo con benevolenza,

ci è dato tessere la reciprocità di questo amore

e forse la gratuità.

Pablo Neruda

I “Cento sonetti d’amore” rappresentano lo sviluppo, in forme di accentuata originalità e autonomia, di un motivo che viene di lontano. Il filone da cui scaturisce quest’opera affonda non solo in Stravagario, ma anche e soprattutto nei Versi del Capitano, documento di un’epoca turbolenta in cui l’amore si manifesta in raffiche improvvise, appare dominato da accese note di passione, insidiato da furori e gelosie, agitato da rinunce e ritorni, da condanne e proteste disperate, fino alla definitiva affermazione. Matilde equivale, per Neruda, alla terra; il bacio dato alla donna rappresenta l’unione con il mondo. Per il poeta l’amore è elemento che ravviva il mondo, miracolo che si verifica attraverso la presenza della donna.

