La poesia

Il 22 settembre inizia l’autunno e per l’occasione abbiamo pensato di proporvi la bellissima poesia di Nazim Hikmet “In questa notte d’autunno”, un componimento sulla forza del ricordo delle parole pronunciate dalla persona amata cantata dal poeta con un’incredibile dolcezza.

“In questa notte d’autunno”

In questa notte d’autunno

sono pieno delle tue parole

parole eterne come il tempo

come la materia

parole pesanti come la mano

scintillanti come le stelle.

Dalla tua testa dalla tua carne

dal tuo cuore

mi sono giunte le tue parole

le tue parole cariche di te

le tue parole, madre

le tue parole, amore

le tue parole, amica.

Erano tristi, amare

erano allegre, piene di speranza

erano coraggiose, eroiche

le tue parole

erano uomini.

Parole e vita

In questo componimento del 1948 Nazim Hikmet mette al centro di tutto le parole. Le parole che hanno una forza smisurata, paragonata all’eternità del tempo. Le parole che racconta il poeta nella poesia “In questa notte d’autunno” sono forti e persuasive. Restano incise nella sua memoria e nel suo cuore con un’intensità abbagliante. Queste parole hanno la luce delle stelle e un significato quasi sovrumano proprio perché pronunciate da quella persona in particolare, la persona amata. Le parole che arrivano a Hikmet sono come uomini, dice, piene di coraggio, speranza ed eroismo. Ma sono anche tristi e amare, proprio come l’essere umano. La delicatezza e la passione di questa poesia sono dovute, infatti, alla potenza delle parole stesse.

Nazim Hikmet

Nato a Salonicco nel 1901 e morto a Mosca il 3 giugno 1963. Hikmet è una delle più importanti figure della letteratura turca del Novecento e uno dei primi poeti turchi ad usare i versi liberi. studiò anche nell’Accademia della Marina militare che dovette però lasciare per ragioni di salute. Durante la guerra d’indipendenza lavorò come insegnante a Bolu. Studiò poi sociologia presso l’università di Mosca e diventò membro del partito comunista turco. Nel 1938 per le sue attività antinaziste e antifranchiste e per essersi opposto alla dittatura di Kemal Ataturk. Grazie all’intervento di una commissione internazionale della quale facevano parte, tra gli altri, Pablo Picasso, Paul Robeson, Jean-Paul Sartre scontò solo 12 anni e nel 1950 venne liberato.

Alice Turiani