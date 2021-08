“O frenetiche notti!”, una dedica d’amore in una notte d’estate

poesia d'amore estive

Con la poesia "O frenetiche notti!" di Emily Dickinson siamo immersi in un interesse amoroso vivo e tangibile, un interesse che, lentamente, invade i sogni di mezza estate

Quando una notte di mezza estate è animata dal pensiero della persona che ha rapito il nostro cuore, possiamo utilizzare questi versi d’amore così vibranti e accorati tratti da “O frenetiche notti!” di Emily Dickinson. Possiamo scegliere di inviarli con un messaggio, palesando che stiamo pensando a lei, oppure mostrarci vaghi condividendoli sui social. L’importante è esternare questo pensiero che tinge la notte di attesa.

Una dedica d’amore

Non sappiamo quando Emily Dickinson ha composto questi versi (“O frenetiche notti!/Se fossi accanto a te,/Queste notti frenetiche sarebbero/La nostra estasi“) la sua intera produzione è stata pubblicata postuma, possiamo però supporre che abbia scritto questi versi per una persona così speciale da invadere il momento del riposo con il suo pensiero, fino a portare la poetessa a desiderarne la presenza.

O Frenetiche notti

O frenetiche notti!

Se fossi accanto a te,

Queste notti frenetiche sarebbero

La nostra estasi!

Futili i venti

A un cuore in porto:

Via la bussola,

Via la carta

Vogare nell’Eden!

Ah, il mare!

Se potessi ancorarmi

Stanotte in te!