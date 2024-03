“I fiumi”, la poesia di Ungaretti che ricostruisce la memoria attraverso l’acqua

Share on Email

Scopriamo “I fiumi”, una profonda poesia di Giuseppe Ungaretti, in occasione del “World Water Day”, la Giornata Mondiale dell’Acqua, che viene celebrata ogni anno il 22 marzo.

“I fiumi” è una poesia di rara bellezza, in cui Ungaretti si serve dell’immagine dei fiumi che hanno toccato la sua vicenda personale per raccontare se stesso e i suoi ricordi.

Recuperare il passato

Con “I fiumi”, Giuseppe Ungaretti compie un’operazione di recupero del passato che è alimentata anche dal bisogno di ricongiungersi alla natura, all’armonia del creato che è stato devastato dalla guerra. L’acqua, elemento vivificatore per eccellenza, rappresenta il prezioso anello di congiunzione fra l’io lirico e ciò che lo circonda, fra il mondo interiore e quello esteriore.

I fiumi, che con il loro scorrere sereno sul mondo simboleggiano il flusso armonioso della natura, rappresentano le tappe della vita di un uomo, Giuseppe Ungaretti, che cerca una via per trovare finalmente la pace.

“I fiumi” di Giuseppe Ungaretti

“Mi tengo a quest’albero mutilato

Abbandonato in questa dolina

Che ha il languore

Di un circo

Prima o dopo lo spettacolo

E guardo

Il passaggio quieto

Delle nuvole sulla luna Stamani mi sono disteso

In un’urna d’acqua

E come una reliquia

Ho riposato L’Isonzo scorrendo

Mi levigava

Come un suo sasso

Ho tirato su

Le mie quattro ossa

E me ne sono andato

Come un acrobata

Sull’acqua Mi sono accoccolato

Vicino ai miei panni

Sudici di guerra

E come un beduino

Mi sono chinato a ricevere

Il sole Questo è l’Isonzo

E qui meglio

Mi sono riconosciuto

Una docile fibra

Dell’universo Il mio supplizio

È quando

Non mi credo

In armonia Ma quelle occulte

Mani

Che m’intridono

Mi regalano

La rara

Felicità Ho ripassato

Le epoche

Della mia vita Questi sono

I miei fiumi Questo è il Serchio

Al quale hanno attinto

Duemil’anni forse

Di gente mia campagnola

E mio padre e mia madre. Questo è il Nilo

Che mi ha visto

Nascere e crescere

E ardere d’inconsapevolezza

Nelle distese pianure Questa è la Senna

E in quel suo torbido

Mi sono rimescolato

E mi sono conosciuto Questi sono i miei fiumi

Contati nell’Isonzo Questa è la mia nostalgia

Che in ognuno

Mi traspare

Ora ch’è notte

Che la mia vita mi pare

Una corolla

Di tenebre”.

Giuseppe Ungaretti

Nato ad Alessandria d’Egitto l’8 febbraio 1888 e scomparso a Milano il 1º giugno 1970, Giuseppe Ungaretti è stato un poeta, scrittore, traduttore, giornalista e accademico italiano, tra i principali poeti della letteratura italiana del XX secolo.

Inizialmente influenzato dal simbolismo francese, la sua poesia fu caratterizzata nei primi tempi da componimenti brevissimi, costituiti da poche parole essenziali e da analogie a volte ardite, compresi principalmente nella raccolta L’allegria (1916); passò poi a lavori più complessi e articolati dal contenuto concettualmente difficile. Una terza fase della sua evoluzione poetica, segnata dal dolore per la perdita prematura del figlio, ha compreso opere meditative dall’intensa riflessione sul destino umano.

Negli ultimi anni le sue poesie furono specchio della saggezza, ma anche del distacco e della tristezza dell’età avanzata. È stato considerato da alcuni critici come anticipatore dell’ermetismo. La poesia di Giuseppe Ungaretti creò un certo disorientamento sin dalla prima apparizione del Porto Sepolto. A essa arrisero i favori sia degli intellettuali de La Voce, sia degli amici francesi, da Guillaume Apollinaire a Louis Aragon, che vi riconobbero la comune matrice simbolista.

Non mancarono polemiche e vivaci ostilità da parte di molti critici tradizionali e del grande pubblico. Non la compresero, per esempio, i seguaci di Benedetto Croce, che ne condannarono il frammentismo.

A riconoscere in Giuseppe Ungaretti il poeta che per primo era riuscito a rinnovare formalmente e profondamente il verso della tradizione italiana, furono soprattutto i poeti dell’ermetismo, che, all’indomani della pubblicazione del Sentimento del tempo, salutarono in Ungaretti il maestro e precursore della propria scuola poetica, iniziatore della poesia «pura».

Da allora la poesia ungarettiana ha conosciuto una fortuna ininterrotta. A lui, assieme a Umberto Saba e Eugenio Montale, hanno guardato, come un imprescindibile punto di partenza, molti poeti del secondo Novecento.

