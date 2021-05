5 poesie contro la guerra da leggere per riflettere

Da Ungaretti a Erri De Luca

La guerra è atroce, violenta, porta morte e distruzione. L’umanità, purtroppo, la conosce fin troppo bene. C’è chi scappa, chi invece non fa in tempo, chi viene ucciso ingiustamente, prima ancora di avere il tempo di dire la prima bugia. La guerra, per come l’abbiamo ereditata dai conflitti mondiali, colpisce a tappeto, buoni e cattivi, innocenti e colpevoli. Contro la guerra si sono schierati tutti i più grandi poeti e intellettuali della storia: c’è chi ha raccontato la propria esperienza sui diversi fronti di guerra, altri invece sono stati impotenti spettatori di fronte agli scontri.

Eppure non riusciamo a imparare dal passato, come dimostra l’ultima notte di guerra in tra Israeliani e Palestinesi. Attaccati dall’aviazione ebraica vari obiettivi nella Striscia di Gaza, da dove c’è stato il lancio di centinaia di razzi sul territorio israeliano. Anche stamani nuovi disordini a Gerusalemme e altri attacchi. Vi proponiamo cinque poesie contro la guerra che abbiamo tutti bisogno di leggere.

5 poesie sulla guerra da leggere per riflettere

PROMEMORIA di Gianni Rodari

Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola,

a mezzogiorno.

Ci sono cose da far di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

orecchie per sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:

per esempio, la guerra.

.

UNA POESIA di Nelson Mandela

La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati,

la nostra paura più profonda è di essere potenti oltre misura.

È la nostra luce, non il nostro buio che ci fa paura.

Noi ci chiediamo: “Chi sono io per essere così brillante, così grandioso?

Pieno di talenti, favoloso?”

In realtà chi sei tu per non esserlo?

Tu sei un figlio di Dio.

Se tu voli basso, non puoi servire bene il mondo.

Non si illumina nulla in questo mondo se tu ti ritiri, appassisci.

Gli altri intorno a te non si sentiranno sicuri.

Noi siamo nati per testimoniare la gloria di Dio dentro di noi.

Non soltanto in qualcuno, ma in ognuno di noi.

Nel momento in cui noi permettiamo alla nostra luce di splendere.

Noi inconsciamente diamo agli altri il permesso di fare lo stesso.

Nel momento in cui noi siamo liberi dalla nostra paura.

La nostra presenza stessa, automaticamente, libera gli altri.

.

LA GUERRA CHE VERRÀ di Bertolt Brecht

La guerra che verrà

Non è la prima.

Prima ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente faceva la fame.

Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente.

.

VALORE di Erri De Luca

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.

Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle.

Considero valore il vino finché dura un pasto, un sorriso involontario,

la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.

Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi

vale ancora poco.

Considero valore tutte le ferite.

Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere

in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi,

provare gratitudine senza ricordarsi di che.

Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, qual è il nome

del vento che sta asciugando il bucato.

Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca,

la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.

Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore. Molti di questi valori non ho conosciuto.

DULCE ET DECORUM EST di Wilfred Owen Piegati in due, come vecchi accattoni sotto sacchi,

con le ginocchia che si toccavano, tossendo come streghe, bestemmiavamo nel fango,

fin davanti ai bagliori spaventosi, dove ci voltavamo

e cominciavamo a trascinarci verso il nostro lontano riposo.

Uomini marciavano addormentati. Molti avevano perso i loro stivali

ma avanzavano con fatica, calzati di sangue. Tutti andavano avanti zoppi; tutti ciechi;

ubriachi di fatica; sordi anche ai sibili

di granate stanche, distanziate, che cadevano dietro. Gas! Gas! Veloci, ragazzi! – Un brancolare frenetico,

mettendosi i goffi elmetti appena in tempo;

ma qualcuno stava ancora gridando e inciampando,

e dimenandosi come un uomo nel fuoco o nella calce…

Pallido, attraverso i vetri appannati delle maschere e la torbida luce verde,

come sotto un mare verde, l’ho visto affogare. In tutti i miei sogni, prima che la mia vista diventasse debole,

si precipita verso di me, barcollando, soffocando, annegando. Se in qualche affannoso sogno anche tu potessi marciare

dietro al vagone in cui lo gettammo,

e guardare gli occhi bianchi contorcersi nel suo volto,

il suo volto abbassato, come un diavolo stanco di peccare;

se tu potessi sentire, ad ogni sobbalzo, il sangue

che arriva come un gargarismo dai polmoni rosi dal gas,

ripugnante come un cancro, amaro come il bolo

di spregevoli, incurabili piaghe su lingue innocenti, –

amica mia, tu non diresti con tale profondo entusiasmo

ai figli desiderosi di una qualche disperata gloria,

la vecchia Bugia: Dulce et decorum est

pro patria mori.

(Traduzione italiana a cura di Emanuela Zampieri)