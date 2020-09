‘’E sto abbracciato a te’’ di Salinas, la poesia sul bisogno di lasciarsi andare

In una poesia romantica come questa, Pedro Salinas, poeta spagnolo attivo soprattutto negli anni ‘20, descrive un profondo bisogno di amare, al fine di trovare un equilibrio al quale lasciarsi andare.

Il desiderio di un abbraccio

Nei versi della poesia leggiamo l’esigenza, che ognuno di noi ha, di abbandonarsi tra le braccia e i baci dell’amato. Traspare anche la paura, il senso di precarietà della vita, che il poeta combatte cercando gesti concreti, ‘’mappe, telefoni, presagi’’. Perché l’amore è questo: specchio del nostro io ma anche delle nostre incertezze. Così, in quei momenti di abbandono, anche in un semplice abbraccio, si ricerca un porto sicuro dove poter condividere i nostri silenzi e scacciare quella “solitudine immensa’” che si prova.

Nato a Madrid nel 1891 e morto a Boston nel 1951, Pedro Salinas è stato uno dei maggiori poeti e critici spagnoli del Primo Novecento. Al centro della sua poesia si colloca il tema dell’amore, considerato dal poeta come l’unica realtà conoscibile.

La poesia “E sto abbracciato a te”

Il modo tuo d’amare

È lasciare che io ti ami.

Il si con cui ti abbandoni

È il silenzio. I tuoi baci

Sono offrirmi le labbra

Perché io le baci.

Mai parole o abbracci

Mi diranno che esistevi

E mi hai amato: mai.

Me lo dicono fogli bianchi,

mappe, telefoni, presagi,

tu, no.

E sto abbracciato a te

Senza chiederti nulla, per timore

Che non sia vero

Che tu vivi e mi ami.

E sto abbracciato a te

Senza guardare e senza toccarti.

Non debba mai scoprire

Con domande, con carezze,

quella solitudine immensa

d’amarti solo io.

© Riproduzione Riservata