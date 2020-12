“Da leggere il mattino e la sera”, la poesia di Brecht sul tempo da dedicare

Bertolt Brecht, poeta e drammaturgo tedesco scomparso nel 1956, con questa breve poesia ci fa riflettere ognuno di noi, sull’importanza della nostra vita e del nostro tempo. Anzi, ci fa riflettere sull’importanza del rispetto che dobbiamo avere nei confronti della nostra vita. Per questo dobbiamo stare attenti a come utilizziamo il tempo, a come ci prendiamo cura di noi, e dobbiamo farlo per chi amiamo. Perché chi ci ama ci rispetta e volendo il meglio da noi, noi dobbiamo preservare il nostro tempo su questa terra.

Non siamo soli, siamo responsabili di vivere

Avere cura di se stessi significa amarsi. Amarsi significa rispettarsi. Questo Bertolt Brecht ci dice nella sua poesia “da leggere il mattino e la sera”. Una specie di promemoria, di mantra da ripetersi nel tempo. La poesia inizia ponendo l’attenzione sull’amore e sull’importanza che hanno le persone che ci amano. E chi ci ama ci dice di avere bisogno di noi, la nostra esistenza si incastra ad un’altra e siamo responsabili di questo incastro. Noi portiamo insieme a qualcun altro, un fardello chiamato “vita”. Non siamo mai davvero soli. Per questo motivo, mattina e sera, dovremmo dedicare del tempo a leggere queste parole. Per ricordarci quanto dovremmo avere cura del nostro tempo e della nostra vita, perché chi ci ama ha bisogno di noi, e noi abbiamo bisogno di vivere. Alla fine di un anno così complesso, queste parole, sono da leggere ogni mattina ed ogni sera. Non siamo soli.

Da leggere il mattino e la sera, la poesia

Quello che amo

mi ha detto

che ha bisogno di me.

Per questo

ho cura di me stesso

guardo dove cammino e

temo che ogni goccia di pioggia

mi possa uccidere.

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata