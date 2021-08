Le poesie dello scrittore

Oggi il mondo delle lettere celebra l’anniversario della nascita di uno dei personaggi più grandi e influenti di tutto il novecento: Bertolt Brecht, poeta, drammaturgo e regista tedesco. Tra le sue opere più importanti, ricordiamo sicuramente “Tamburi nella notte” e “Opera da tre soldi”, ma sono davvero tanti i successi di Bertolt Brecht. È autore, infatti, di numerose poesie che possono considerarsi tra le più toccanti della lirica tedesca novecentesca.

Bertolt Brecht, le poesie più belle

La sua scrittura poetica è diretta, vuole essere utile, non ci porta in nessun mondo fantastico o enigmatico. In occasione dell’anniversario della nascita dell’autore, vi proponiamo le poesie più belle.

Piaceri

Il primo sguardo dalla finestra al mattino

il vecchio libro ritrovato

volti entusiasti

neve, il mutare delle stagioni

il giornale

il cane

la dialettica

fare la doccia, nuotare

musica antica

scarpe comode

capire

musica moderna

scrivere, piantare

viaggiare

cantare

essere gentili.

La guerra che verrà

Non è la prima. Prima

ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima

c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente

faceva la fame. Fra i vincitori

faceva la fame la povera gente egualmente.

Luci e ombre

Gli uni stanno nell’ombra

Gli altri nella luce

E si vedono coloro che stanno nella luce

E coloro che stanno nell’ombra

Non si vedono

Elogio della dimenticanza

Buona cosa è la dimenticanza!

Altrimenti come farebbe

Il figlio ad allontanarsi dalla madre che lo ha allattato?

Chi gli ha dato la forza delle membra

E lo trattiene per metterle alla prova?

Oppure come farebbe l’allievo ad abbandonare il maestro

Che gli ha dato il sapere?

Quanto il sapere …

Il rogo dei libri

Quando il regime ordinò che in pubblico fossero arsi

i libri di contenuto malefico e per ogni dove

furono i buoi costretti a trascinare

ai roghi carri di libri, un poeta scoprì

– uno di quelli al bando, uno dei meglio – l’elenco

studiando degli inceneriti, sgomento, che i suoi

libri erano stati dimenticati. Corse

al suo scrittoio, alato d’ira

e scrisse ai potenti una lettera.

Bruciatemi!, scrisse di volo, bruciatemi!

Questo torto non fatemelo! Non lasciatemi fuori! Che forse

la verità non l’ho sempre, nei libri miei, dichiarata? E ora voi

mi trattate come fossi un mentitore! Vi comando:

bruciatemi!