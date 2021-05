“I bambini giocano alla guerra”, la poesia sulla pace

Poesia sulla pace

"I bambini giocano alla guerra" è una poesia di Bertol Brecht sulla pace, perfetta per riflettere sui tragici avvenimenti in Palestina.

È difficile, oggi, parlare di pace. Sono giornate oscure, ore in cui i bombardamenti tra Israele e gruppi armati palestinesi sulla Striscia di Gaza. Da ieri, infatti, il mondo sta assistendo a morti strazianti e immagini inconcepibili di guerra. Ad oggi, sono state uccise 24 persone, ma sappiamo che la situazione potrebbe peggiorare. Per questo motivo vogliamo condividere con voi questa toccante poesia di Bertol Brecht, che parla di guerra e bambini, e innocue vittime di violenti squarci di storia.

I bambini educati alla guerra

Come reagire quando il mondo parla di guerra? Come si affronta il dolore, l’odio, la violenza?

Spesso il mondo ci mette davanti a questi inquietanti scenari, come quelli che stiamo vedendo in Palestina.

In questa poesia Bertol Brecht parla di tutti quei bambini che, immersi in luoghi di guerra, si abituano a concepire la vita come “lotta alla sopravvivenza”. E così anche un giocattolo, può diventare il capo espiatorio per combattere.

Per questo scrive “è raro che giochino alla pace, perchè gli adulti da sempre fanno la guerra”. Brecht cerca di farci riflettere su quello che, a volte, scambiamo come normale, anche il semplice “pum” durante un gioco. Quello sparo che, da un’altra parte del mondo, sta uccidendo qualcuno.

Educare un bambino alla pace non è una cosa semplice. Perchè significa educare alla condivisione, al rispetto, all’apertura mentale. Significa saper condividere l’amore, saper insegnare il concetto di amicizia e di famiglia. E, purtroppo, in molti posti nel mondo questi valori non sono prioritari. Perchè è prioritaria la violenza, la fame e la sofferenza.

Quando parliamo di pace, vorremmo immaginarci in un mondo dove certi elementi “disumani”, non ci siano più. Quando pensiamo alla pace ci immaginiamo un mondo dove:

pace è ancora non avere fame non avere freddo non avere paura.

Bertolt Brecht, I bambini giocano alla guerra

I bambini giocano alla guerra.

E’ raro che giochino alla pace

perché gli adulti

da sempre fanno la guerra,

tu fai “pum” e ridi;

il soldato spara

e un altro uomo

non ride più.

E’ la guerra.

C’è un altro gioco

da inventare:

far sorridere il mondo,

non farlo piangere.

Pace vuol dire

che non a tutti piace

lo stesso gioco,

che i tuoi giocattoli

piacciono anche

agli altri bimbi

che spesso non ne hanno,

perché ne hai troppi tu;

che i disegni degli altri bambini

non sono dei pasticci;

che la tua mamma

non è solo tutta tua;

che tutti i bambini

sono tuoi amici.

E pace è ancora

non avere fame

non avere freddo

non avere paura.