“Core analfabeta” di Totò, un meraviglioso inno al cuore innamorato

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

“Core analfabeta”, in italiano “Cuore analfabeta”, è un’opera d’arte: questa poesia scritta da Totò e da lui messa anche in musica, racconta con versi di evocativa potenza cosa accade quando ci innamoriamo. La poesia perfetta da dedicare a chi ci fa battere il cuore a San Valentino – e non solo -.

Il cuore che impara a leggere e scrivere

“Stu core analfabeta

te lle purtato a scola

e se mparato a scrivere,

e se mparato a lleggere

sultanto ‘na parola

Ammore e niente cchiù”.

La prima strofa di “Core analfabeta” ci fa entrare con prepotenza nella splendida metafora di Totò, che racconta la forza di un amore travolgente parlando del suo “cuore analfabeta”, che finalmente impara a leggere e a scrivere grazie all’intervento della donna amata. Impara a leggere “amore”, a scrivere “amore”: “ammore e niente cchiù”. Tutto ruota attorno alla donna amata e a questo sentimento che arde nel cuore dell’autore.

“Core analfabeta” di Totò

“Stu core analfabeta

te lle purtato a scola

e se mparato a scrivere,

e se mparato a lleggere

sultanto ‘na parola

Ammore e niente cchiù. Ammore,

ammore mio si tu, femmena amata.

Passione,

passione ca sta vita daie calore.

Quanno te vaso a vocca avvullutata,

chistu velluto m’accarezza ‘o core,

stu core,

ca tu pa’ mano lle purtato a scola,

e se mparato a scrivere,

e se mparato a leggere…

Ammore e niente cchiù. Stu core analfabeta

mo soffre e se ne more

penzanno ca si femmena

e te putesse perdere

e perdere ll’ammore

ca lle mparato tu. Giuremo ancora ca tu si dda mia

primma che me ne moro ‘e gelusia.

Passione,

suspira ‘o core mio femmena amata,

tu lle mparato a scrivere,

tu lle mparato a leggere…

Ammore e niente cchiù”.

“Cuore analfabeta”

“Questo cuore analfabeta

l’hai portato a scuola

ed ha imparato a scrivere,

ed ha imparato a leggere

soltanto una parola

Amore e niente più. Amore,

l’amore mio sei tu, donna amata mia.

Passione,

la passione che a questa nostra vita dà calore.

Quando bacio la bocca tua vellutata,

il suo velluto m’accarezza il cuore,

questo cuore,

che tu hai preso per mano e l’hai portato a scuola,

ed ha imparato a scrivere,

ed ha imparato a leggere…

Amore e niente più. Questo cuore analfabeta

ora soffre da morire

dato che sei donna

e ti potrebbe perdere

e perderebbe l’amore

che gli hai insegnato tu. Giurami ancora che tu sei mia

prima che muoia di gelosia.

Passione,

sospira il mio cuore… donna amata mia,

tu gli hai insegnato a scrivere… tu gli hai insegnato a leggere

Amore e niente più”.

Totò

Il principe Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Totò, nacque il 15 febbraio del 1898 a Napoli e morì a Roma, 15 aprile 1967. Soprannominato il Principe della risata, Totò è stato un comico, attore, scrittore, cantante e compositore italiano.

È ritenuto uno dei più grandi artisti italiani del XX secolo. Totò, infatti, ha consacrato la sua vita all’arte e al teatro. Inizialmente ha guadagnato la sua popolarità esibendosi come artista comico: grazie alla sua innata capacità di far sorridere anche con ruoli drammatici, è riuscito nel difficile intento di regalare istanti di pura poesia incastonati nell’impalcatura della commedia.

Di lui, Umberto Eco ha così sottolineato la grande importanza nella cultura italiana:

“In questo universo globalizzato in cui sembra che tutti guardino gli stessi film e mangino lo stesso cibo, ci sono ancora le fratture abissali e travolgenti che separano una cultura da un’altra”.

© Riproduzione Riservata