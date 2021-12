“Buon Natale”, la poesia di Natale di Alda Merini per i meno fortunati

poesia di Natale

Una poesia di Natale diversa dalle altre, scritta da una donna con una sensibilità non comune. I versi dedicati alle feste scritti da Alda Merini sono eccezionali, e danno una chiave di lettura diversa da tutti gli altri poeti. La poetessa dei Navigli ha dedicato due poesie a questo particolare periodo dell’anno: “Buon Natale” e “Natale 1989”. Scopriamo insieme i versi della poesia “Buon Natale”.

Buon Natale di Alda Merini

A Natale non si fanno cattivi

pensieri ma chi è solo

lo vorrebbe saltare

questo giorno.

A tutti loro auguro di

vivere un Natale

in compagnia.

Un pensiero lo rivolgo a

tutti quelli che soffrono

per una malattia.

A coloro auguro un

Natale di speranza e di letizia.

Ma quelli che in questo giorno

hanno un posto privilegiato

nel mio cuore

sono i piccoli mocciosi

che vedono il Natale

attraverso le confezioni dei regali.

Agli adulti auguro di esaudire

tutte le loro aspettative.

Per i bambini poveri

che non vivono nel paese dei balocchi

auguro che il Natale

porti una famiglia che li adotti

per farli uscire dalla loro condizione

fatta di miseria e disperazione.

A tutti voi

auguro un Natale con pochi regali

ma con tutti gli ideali realizzati.

Una poesia di Natale piena di speranza

Il Natale è un periodo di gioia e spensieratezza. Alda Merini in questa poesia si rivolge in particolare ai meno fortunati, come “coloro che soffrono di una malattia”. A loro va il suo primo pensiero, lei da sempre vicina per sensibilità alle minoranze e alle persone in difficoltà. Il pensiero poi va ai “piccoli mocciosi” , bambini, coloro che sono i principali protagonisti di una festa come il Natale e che attendono di scartare i regali sotto l’albero. Tra essi, la Merini non dimentica anche i bambini poveri “che non vivono nel paese dei balocchi”. La speranza della poetessa dei Navigli è che trovino presto una famiglia per farli uscire dalla loro condizione “fatta di miseria e disperazione”. A fortunati e sfortunati, in questa poesia di Natale Alda Merini augura una festa “con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati”