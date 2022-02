“Barbara”, la poesia di Prévert tra amore e guerra

La poesia

“Barbara” è un componimento di Jaques Prévert, poeta francese nato a Neuilly-sur-Seine il 4 febbraio del 1900 e morto a Omonville-la-Petite l’11 aprile del 1977. Abbiamo scelto di proporvi questa poesia presente nella raccolta “Parole” pubblicata nel 1946 in occasione del cento ventiduesimo anniversario dello scrittore.

“Barbara”

Ricordati Barbara

Pioveva senza sosta quel giorno su Brest

E tu camminavi sorridente

Serena rapita grondante

Sotto la pioggia

Ricordati Barbara

Come pioveva su Brest

E io ti ho incontrata a rue de Siam

Tu sorridevi

Ed anch’io sorridevo

Ricordati Barbara

Tu che io non conoscevo

Tu che non mi conoscevi

Ricordati Ricordati quel giorno ad ogni costo

Non lo dimenticare

Un uomo s’era rifugiato sotto un portico

E ha gridato il tuo nome

Barbara

E sei corsa verso di lui sotto la pioggia

Grondante rapita rasserenata

E ti sei gettata tra le sue braccia

Ricordati questo Barbara

E non mi rimproverare di darti del tu

lo dico tu a tutti quelli che amo

Anche se una sola volta li ho veduti

Io dico tu a tutti quelli che si amano

Anche se non li conosco

Ricordati Barbara

Non dimenticare

Questa pioggia buona e felice

sul tuo volto felice

Su questa città felice

Questa pioggia sul mare

Sull’arsenale

Sul battello d’Ouessant

Oh Barbara

Che coglionata la guerra

Che ne è di te ora

Sotto questa pioggia di ferro

Di fuoco d’acciaio di sangue

E l’uomo che ti stringeva tra le braccia

Amorosamente

è morto disperso o è ancora vivo

Oh Barbara

Piove senza sosta su Brest

Come pioveva allora

Ma non è più la stessa cosa e tutto è crollato

E’ una pioggia di lutti terribili e desolata

Non c’è nemmeno più la tempesta

Di ferro d’acciaio e di sangue

Soltanto di nuvole

Che crepano come cani

Come i cani che spariscono

Sul filo dell’acqua a Brest

E vanno ad imputridire lontano

Lontano molto lontano da Brest

Dove non vi è piú nulla.

Un ricordo straziante

La poesia ruota attorno a due soggetti: Barbara e la città di Brest. Jacques Prévert racconta l’incontro casuale con questa donna, un giorno a Brest sotto la pioggia. Non uno scambio di parole, non una conoscenza intima, ma solo un sorriso di saluto per due sconosciuti. Il poeta ricorda quel momento descrivendo la donna appena incrociata felice e rapita dalla pioggia incessante che le grondava addosso. Barbara quel giorno si incontrò con l’uomo amato che gridò il suo nome da sotto un portico.

Una scena tra le più romantiche descritte da Prévert che, in pochi versi, si trasforma in un ricordo lontano. Il presente è diverso, nonostante la pioggia sia la stessa. Il poeta nono esorta più la donna al ricordo, ma le rivolge un sospiro di triste compassione. Brest è rasa al suolo, la guerra ha distrutto tutto e l’amore non c’è più, disperso o ucciso dalla ferocia dell’uomo.

Jaques Prévert

Prévert si dimostra fin dalla più giovane età amante della lettura e dello spettacolo. Nel 1920 il giovane inizia il servizio militare e raggiunge il suo reggimento a Lunéville. Di ritorno a Parigi nel 1922, Prevért si stabilirà con due amici artisti e con il fratello Pierre, regista, al 54 di Rue del Château a Montparnasse. Tra il 1932 e il 1936 Prévert svolge un’intensa attività teatrale, lavorando con la compagnia “Gruppo d’Ottobre”, della Federazione Teatro Operaio, che intende promuovere un “teatro sociale”. Iniziano le sue collaborazioni cinematografiche. Dopo un incidente, nel 1955 ritorna a Parigi e si dedica all’arte del collage. Jacques Prévert morirà a Omonville-la-Petite l’11 aprile del 1977 a causa di un tumore ai polmoni.