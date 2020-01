Oggi iniziano ufficialmente i cosiddetti “giorni della merla“, che cadono il 29, 30 e 31 gennaio e sono considerati i giorni più freddi dell’anno. Anche se quest’anno – bisogna dirlo – sembra che la nostra merla non dovrà sopportare temperature poi così rigide. Ma perché si dice “giorni della merla”? Da dove deriva questo particolare modo di dire?

La leggenda della merla bianca

“I giorni della merla” sono, secondo la Treccani, un’espressione di origine lombarda che allude a un’antica leggenda, tramandata di generazione in generazione, circa le sorti di una bella e candida merla. Secondo la leggenda, in un rigido e lungo inverno, una merla dal piumaggio bianco si sarebbe rifugiata in un camino, insieme ai suoi pulcini, per ripararsi dal freddo. Una volta uscita dal comignolo, il primo febbraio, la merla ne sarebbe uscita completamente nera, a causa della fuliggine depositata sul suo candido piumaggio.