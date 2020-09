Perché si dice “fare le cose alla carlona”?

“Fare le cose alla carlona” si utilizza per indicare quando le cose vengono fatte senza cura, in modo superficiale e sbrigativo. Ma per conoscere l’origine di tale espressione, bisogna andare indietro, molto indietro e tornare ai tempi del Sacro Romano Impero, quando a regnare era l’Imperatore Carlo Magno.

Come accade tutti gli uomini di potere, anche intorno alla figura di Carlo Magno nacque una tradizione parodistica, da cui è nata la celebre espressione “fare le cose alla carlona”.

Carlo Magno nei poemi cavallereschi

Nella tradizione dei poemi cavallereschi la figura di Carlo Magno è diventata nel tempo oggetto di scherzi e parodie. Soprannominato Carlone, il grande Imperatore del Sacro Romano Impero veniva infatti ritratto come un uomo goffo e imbranato, che amava indossare abiti non pregiati, inadatti al suo rango. Da qui, nasce l’espressione “fare le cose alla carlona” per indicare un atteggiamento negligente e malaccorto.

La Parodia di Carlo Magno

Nel “Morgante“, un poema cavalleresco del Quattrocento, Luigi Pulci attinge al ciclo carolingio, ma lo fa con un ribaltamento giocoso. I paladini franchi vengono profondamente trasformati e si comportano spesso da bricconi e furfanti. Primo fra tutti, il re Carlo Magno, descritto come una sorta di vecchio rimbambito.

Di Carlo non m’incresce rimbambito,

Che sempre ogni segreto ti ragiona,

E non s’accorge d’essere schernito,

Mentre che sente in capo la corona;

E non si crede al cacio rimanere,

Se non sente la trappola cadere

