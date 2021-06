Perché si dice “Fare la pacchia”, origine del modo di dire

modi di dire

Quante volte abbiamo detto, o sentito, l’espressione “È finita la pacchia”? Scopriamo insieme l’origine e il significato del modo di dire “fare la pacchia”.

Perché si dice ‘Fare la pacchia’?

Fare la pacchia significa godersi la vita senza alcun pensiero, aver trovato il modo di vivere bene, di mangiare e bere senza lavorare o comunque senza alcun impegno. Quest’espressione è tratta dal mondo animale. La “pacchia”, dal latino pabula, plurale di pabulum (pascolo), indicava un tempo la pastura per gli animali. Questi, infatti, hanno la loro “pacchia”: mangiano e bevono senza lavorare. Da pacchia è stato coniato il verbo denominale “spacchiare”, non presente però in tutti i vocabolari.

E l’espressione “è finita la pacchia? Dalla Treccani spiegano che “il termine pacchia è un deverbale di pacchiare, mangiare con ingordigia, usato per indicare una condizione di vita facile e spensierata. L’etimo di pacchiare è incerto, anche se molto probabile è un’origine onomatopeica da collegarsi ad alcune voci dialettali di area settentrionale (il veneto paciar, muovere le mascelle, il milanese pacià e il piemontese pacè, mangiare abbondantemente e con avidità). L’espressione familiare è finita la pacchia, quindi, indica la cessazione, provocata da accadimenti negativi e non voluti, di una condizione di vita favorevole e senza problemi, soprattutto materiali, e l’inizio di una condizione meno fortunata in cui non si può far a meno di faticare ed avere preoccupazioni.W

Perché diciamo così

