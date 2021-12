le parole più cercate

Green pass e la prenotazione dei vaccini, l’addio a Raffaella Carrà, Mario Draghi, lo Spid, il Ddl Zan, i Maneskin e Matteo Berrettini. Tra le parole più cercate su Google nel 2021 ed i personaggi più digitati dagli utenti sul celebre motore di ricerca spiccano i successi sportivi italiani, i personaggi che ci hanno lasciato ma anche quelli che hanno portato alto il nome dell’Italia nel mondo, oltre a tutti quei termini legati alla pandemia. Il motore di ricerca ha pubblicato anche quest’anno “Un Anno di Ricerche 2021“, uno sguardo a personaggi, domande, argomenti che spiccano rispetto allo scorso anno, dando un punto di vista sui tempi che viviamo.

Le parole più cercate nel 2021

Gli argomenti che hanno fatto registrare i maggiori picchi di ricerca rispetto al 2020 sono ricchi e sfaccettati. Parole (ancora) legate alla pandemia, che ci hanno visto interrogare il motore di ricerca per trovare un aiuto su come muoverci in una realtà fatta di certificazioni, vaccini e zone dai colori variabili. Personalità che hanno caratterizzato la scena sportiva internazionale portandoci verso nuove sfide e nuovi successi, che ci hanno guidato in ambito politico; artisti che hanno portato al successo la nostra musica in Italia e nel mondo; e grandi nomi a cui abbiamo dovuto dire addio.

Nella lista delle parole più digitate dagli italiani negli ultimi 12 mesi spiccano il Green Pass e Raffaella Carrà, la cui scomparsa il 5 luglio scorso ha commosso tutta l’Italia. In un anno così importante per lo sport italiano, tra le parole top non mancano gli Europei e Christian Eriksen (il calciatore danese che ha avuto un arresto cardiaco in campo), Champions League, Serie A (che è pure tra gli eventi più cercati dell’anno), Roland Garros, Wimbledon e Matteo Berrettini. Segno dei tempi, nella lista c’è anche Classroom, il programma per la didattica a distanza.

I personaggi più cliccati

Tra i personaggi del 2021 che hanno segnato il picco di traffico sul motore di ricerca ci sono ancora tanti sportivi come Donnarumma, Janik Sinner, Federica Pellegrini, Marcell Jacobs; ma pure lo spettacolo con i Maneskin, che hanno avuto un anno d’oro, e Orietta Berti. E c’è anche la politica con Mario Draghi e Giuseppe Conte, attuale ed ex primo ministro.

Il significato delle parole

Ma il 2021 è anche l’anno dei grandi cosa significa – dal DDL Zan al termine “transgender”, passando per le sigle e i termini più specificamente legati alla pandemia da COVID-19; dei perché legati all’attualità politica e sociale. Ma anche dei come, riferiti a questioni pratiche legate ai vaccini e alla vita quotidiana.