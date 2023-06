Pride month, 5 libri da leggere per celebrare il mese dell’inclusività

Giugno è il mese dedicato all'inclusività. In occasione del Pride Month, per riflettere sulle tematiche LGBTQIA+ e celebrare la bellezza della diversità, vi suggeriamo 5 libri a tema da leggere in questi giorni.

Giugno è un mese importante, il cosiddetto Pride Month, dedicato alla sensibilizzazione nei confronti di una tematica ancora troppo spesso ignorata, quella dei diritti LGBTQIA+. Oggi quindi vi proponiamo 5 libri dedicati al Pride Month da non farsi scappare. Iniziamo subito!

Pride Month, 5 ebook a tema da non farsi scappare

“Orlando” di Virginia Woolf

Cominciamo con un classico della letteratura contemporanea che sembra essere davvero perfetto per celebrare il Pride Month. Si tratta di “Orlando”, un bellissimo e appassionante romanzo scritto da Virginia Woolf e pubblicato nel 1928.

Orlando è un giovane nobile inglese; quando incontra la regina Elisabetta I, lei decide di portarlo a corte. Fino alla morte della regina Orlando vive come il cortigiano prediletto; in seguito resta alla corte del successore Giacomo I.

Durante il grande gelo Orlando si innamora di Sasha, figlia dell’ambasciatore russo, che però lo abbandonerà. Tornato nella casa natia Orlando fa la strana esperienza di un sonno lungo una settimana, in seguito al quale decide di partire per l’Asia orientale come ambasciatore. Qui, dopo diversi anni di missione che gli valgono una ulteriore onorificenza, Orlando dormirà di nuovo per sette giorni consecutivi, ma questa volta si sveglierà donna.

Nella sua nuova identità femminile Orlando passa un periodo come nomade insieme a una carovana di zingari apprezzando la condizione femminile presso i nomadi, che ella giudica più libera rispetto a quanto aveva visto in Inghilterra.

“La lingua perduta delle gru” di David Leavitt

Lettura perfetta per un Pride Month più consapevole, “La lingua perduta delle gru” è un meraviglioso esempio di romanzo americano.

«Insomma, i miei genitori sono liberal. Non saranno certo distrutti». pensa Philip Benjamin, il protagonista di questo romanzo nel momento in cui, a venticinque anni, si appresta a rivelare alla famiglia la propria omosessualità. Sa che il tipo di amore che lui ha scelto di vivere non è convenzionale né facile; ma non vede motivi per costringersi ancora a tenere segreta la sua vera aspirazione, la sua speranza di felicità, perché «qualunque sia la cosa che amiamo, è ciò che siamo».

Eppure per Rose e Owen, piccoli intellettuali nella sfavillante New York degli anni Ottanta, la scoperta delle inclinazioni amorose del figlio apre una crepa dapprima sottile, poi sempre più profonda e insanabile, nel delicato equilibrio affettivo familiare, costringendoli a fare i conti con la propria più intima natura, le proprie scelte, le proprie responsabilità.

“Camere separate” di Pier Vittorio Tondelli

Andiamo poi con “Camere separate”, un romanzo a dir poco emozionante che esplora l’amore ed il rapporto con la scrittura. Perfetto da leggere durante il Pride Month.

Il romanzo di Pier Vittorio Tondelli racconta tre momenti nella vita di uno scrittore poco più che trentenne, Leo, alle prese con l’enorme dolore per la perdita del compagno, Thomas, giovane musicista tedesco. La loro relazione viene raccontata attraverso lunghe riflessioni e continui flashback.

Leo è uno scrittore di successo, che vive tra Milano, Parigi, Londra e Firenze; Thomas, invece, a Berlino Ovest. I due amanti si incontrano spesso in giro per l’Europa, trascorrono le vacanze insieme, ma vivono in due camere, separati da duemila chilometri di distanza. Hanno così la possibilità di vedersi quando desiderano, ma anche di ritirarsi nella propria solitudine. Finché Thomas non inizia una relazione con una ragazza. Questo strano rapporto a tre scatena vere e proprie crisi di gelosia in Leo, ma si interrompe presto per via della malattia incurabile di Thomas, che, poco più che venticinquenne, muore in un ospedale di Monaco.

“Carol” di Patricia Highsmith

Per un Pride Month accompagnato da una lettura romantica e avvincente, non possiamo non consigliarvi “Carol”.

Therese, diciannove anni, è un’apprendista scenografa che, per raggranellare qualche soldo, accetta un lavoro temporaneo in un grande magazzino durante il periodo natalizio. Il suo rapporto sentimentale con Richard si trascina stancamente, senza alcuna passione tra voglia di coinvolgimento e desiderio di fuga.

La vita le appare come una nebulosa, come un’enorme incognita che non sa affrontare, finché in una gelida mattina di dicembre, nel reparto giocattoli dove lavora, non compare una donna bellissima e sofisticata, in cerca di doni per la figlia. I grigi occhi della sconosciuta catturano Therese, la turbano e la soggiogano e d’un tratto la giovane si ritrova proiettata in un mondo di cui non sospettava nemmeno l’esistenza. È l’amore.

“Le cattive” di Camila Sosa Villada

Infine, ecco un altro titolo perfetto da leggere in occasione del Pride Month: “Le cattive”, di Camila Sosa Villada.

Camila non ha ancora vent’anni quando si affaccia per la prima volta sulla zona più buia del Parco Sarmiento. Camila è una donna che ama, soffre, lotta. Camila è Cristian, un bambino che si prova di nascosto i vestiti della madre, i rossetti, gli orecchini, e trema alle sfuriate del padre. Camila è destinata a fare la puttana, a morire buttata in un fosso, così le hanno detto, così le hanno augurato.

Questa è la storia di Camila e del gruppo di donne trans che diventerà la sua famiglia: c’è La Zia Encarna, madre protettrice con i seni gonfi di olio motore, c’è María la Muta, che sogna di volare, c’è La Machi, capace di curare ogni male. Ci sono le notti senza fine, le botte dei clienti, gli insulti, le fughe dalla polizia.

C’è la scoperta di sentirsi diversi, il rifiuto dei genitori, la solitudine, la povertà. C’è un’ironia caustica, c’è tutta la gioia di un’identità finalmente propria e la voglia di vivere di un corpo che rinasce, che fiorisce. “Le cattive” è un inno alla vita, un rito di iniziazione, un manifesto esplosivo, una preghiera, una vendetta, una lettura perfetta al di là del Pride Month.