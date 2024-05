E’ morto lo scrittore Paul Auster, autore della “Trilogia di New York”

Lutto nel mondo della letteratura: Paul Auster, lo scrittore scrittore americano autore della “Trilogia di New York”, è morto all’età di 77 anni per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni. A riportare la notizia il New York Times.

Auster è deceduto nella sua casa di Brooklyn, scrive il giornale. A confermarne la scomparsa un’amica dello scrittore, Jacki Lyden.

Paul Auster

Prolifico romanziere, autore di memorie e sceneggiatore, Paul Auster divenne famoso negli anni ’80 con la sua rielaborazione postmoderna del romanzo noir, fino a diventare uno degli scrittori newyorkesi di punta della sua generazione.

Con i suoi occhi socchiusi, l’aria piena di sentimento e l’aspetto da protagonista, il signor Auster è stato spesso definito come una “superstar letteraria” nei resoconti giornalistici. Il Times Literary Supplement of Britain una volta lo definì “uno degli scrittori americani più straordinariamente inventivi”.

Lo scrittore di Brooklyn

Sebbene fosse originario del New Jersey, divenne indelebilmente legato ai ritmi della sua città adottiva, che era una sorta di carattere in gran parte del suo lavoro – in particolare Brooklyn, dove si stabilì nel 1980 tra le strade di brownstone fiancheggiate da querce nel Park Slope. quartiere.

Man mano che la sua reputazione cresceva, Auster venne considerato un guardiano del ricco passato letterario di Brooklyn, nonché un’ispirazione per una nuova generazione di romanzieri che si riversarono nel quartiere negli anni ’90 e successivamente.

“Paul Auster era lo scrittore di Brooklyn negli anni ’80 e ’90, quando io crescevo lì, in un’epoca in cui pochissimi scrittori famosi vivevano nel quartiere – afferma l’autrice e poetessa Meghan O’Rourke, cresciuta a vicino a Prospect Heights – I suoi libri erano sugli scaffali di tutti gli amici dei miei genitori. Da adolescenti, io e i miei amici leggevamo avidamente il lavoro di Auster sia per la sua stranezza – quel tocco di surrealismo europeo – sia per la sua vicinanza”.

“Molto prima che ‘Brooklyn’ diventasse un luogo in cui ogni romanziere sembrava vivere, da Colson Whitehead a Jhumpa Lahiri – ha aggiunto – Auster faceva sembrare l’essere uno scrittore qualcosa di reale, qualcosa che una persona faceva davvero”.

Il successo mondiale

La sua reputazione, tuttavia, era tutt’altro che locale: durante la sua carriera ha portato a casa diversi premi letterari. Come Woody Allen e Mickey Rourke, il signor Paul Auster, che aveva vissuto a Parigi da giovane, divenne una di quelle rare importazioni americane ad essere accolta dai francesi come un figlio nativo.

“La prima cosa che senti quando ti avvicini a una lettura di Auster, in qualsiasi parte del mondo, è il francese – osservò il New York Times nel 2007 – Semplicemente un autore di best-seller da queste parti, Auster è una rock star a Parigi”.

I libri di Paul Auster

In Gran Bretagna, il suo romanzo del 2017, “4321”, che esaminava quattro versioni parallele dei primi anni di vita del suo protagonista – come lo era Mr. Auster, un ragazzo ebreo nato a Newark nel 1947 – è stato selezionato per il Man Booker Prize.

La sua carriera iniziò a prendere il volo nel 1982, con il suo libro di memorie “L’invenzione della solitudine”, un’ossessionante riflessione sulla sua lontana relazione con il padre recentemente scomparso. Il suo primo romanzo, “Città di vetro”, fu rifiutato da 17 editori prima di essere pubblicato da una piccola casa editrice californiana nel 1985.

Il libro divenne il primo capitolo della sua opera più celebre, “La trilogia di New York”, tre romanzi successivamente racchiusi in un unico volume. È stato indicatp come uno dei 25 romanzi newyorkesi più significativi degli ultimi 100 anni in una carrellata su T, la rivista di stile pubblicata dal New York Times.

“Città di vetro” è la storia di uno scrittore di gialli che si sta riprendendo da una perdita personale – un tema sempre presente nel lavoro di Paul Auster – e che, a causa di un numero sbagliato, viene scambiato per un detective privato di nome, sì, Paul Auster. Lo scrittore inizia ad assumere l’identità del detective, perdendosi in un lavoro investigativo nella vita reale mentre precipita nella follia.

In un certo senso, il libro era un classico racconto poliziesco. Ma il signor Auster era irritato dal fatto di essere limitato dal genere. “Si potrebbe anche dire che ‘Delitto e castigo’ è un romanzo poliziesco, suppongo”, ha detto nel suo libro del 2017, “A Life in Words”, un’autoanalisi del suo stesso lavoro.

I suoi romanzi includono opere acclamate dalla critica come “Moon Palace” (1989), sull’odissea di uno studente universitario orfano che riceve un lascito di migliaia di libri; “Leviatano” (1992), su uno scrittore che indaga sulla morte di un amico che si è fatto esplodere mentre costruiva una bomba; e “Il libro delle illusioni” (2002), su un biografo che esplora la misteriosa scomparsa del suo soggetto, una star del cinema muto.

Tra le sue memorie ci sono “Hand to Mouth” (1997), sui suoi primi problemi come scrittore, e “Diario d’inverno” (2012), che, sebbene scritto in seconda persona, era un esame delle fragilità del suo corpo che invecchia.

Negli anni ’90, Auster aveva messo gli occhi su Hollywood; ha scritto diverse sceneggiature, alcune delle quali ha anche diretto.

Paul Auster è rimasto prolifico, pubblicando diversi libri negli ultimi anni, tra cui “Burning Boy: The Life and Work of Stephen Crane” (2021) e “Bloodbath Nation” (2023), un’agghiacciante meditazione sulla violenza armata americana. Il suo ultimo romanzo, “Baumgartner”, è uscito l’anno scorso.

