Lucca Comics 2022, 10 eventi da non perdere

Lucca Comics

Ci prepariamo all'imminente inaugurazione della nuova edizione di Lucca Comics & Games, una delle fiere del fumetto, dei videogames, del fantasy e dell'animazione più famose in Italia. Scopriamo insieme 10 eventi da non perdere!

Cresce il fermento per la nuova edizione di Lucca Comics & Games, la fiera dedicata a fumetti, videogiochi, animazione, mondi fantasy e fantascientifici che si tiene ogni anno nella città toscana fra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. In questo articolo scopriamo insieme 10 eventi assolutamente da non perdere.

Lucca Comics & Games 2022, 10 eventi da non perdere

1. “Games 4 Kids”

Iniziamo con un evento che Lucca Comics dedica alle famiglie e ai bambini. “Games 4 Kids” a Lucca Junior è infatti uno spazio dedicato alle famiglie che vogliono trascorrere un po’ di tempo a giocare. L’evento è fruibile tutti i giorni, dal 28 ottobre sino al 1° novembre, dalle 9 alle 19 presso il “Junior Real Collegio”.

A cura dello Stregatto, negozio specializzato e ludoteca, l’area presenta giochi per tutti, spensierati e divertenti, scelti per divertire grandi e piccini, senza differenza di età, in collaborazione con Asmodee, DV Games / Ghenos, Haba, Mancalamaro e Oliphante! Una squadra di dimostratori esperti e appassionati vi aspetta per indirizzarvi nella scelta del gioco giusto e seguirvi nella vostra esperienza. E’ prevista un’area store per effettuare eventuali acquisti.

2. “NFT Cosplay Gallery”

Andiamo ad un altro evento disponibile dal 28 ottobre al 1° novembre, ma stavolta al Giardino degli Osservanti ed online: si tratta di una mostra NFT legata al mondo del Cosplay, i cui amanti potranno fare un’esperienza di generazione NFT grazie al contributo di Defi Foundation.

3. “Manga Evolution”

A cura di Panini Comics, il Lucca Comics propone poi un interessante evento alla scoperta delle prossime novità editoriali manga. Appuntamento il 28 ottobre, dalle 12 alle 14, presso la Chiesa di San Giovanni, con Marco Lupoi, Alessandra Marchioni, Stefania Simonini e Francesca Romana Guarracino.

4. “La banda dei capellosi”

Quale migliore occasione per immergersi nel mondo del disegno a fumetti se non al Lucca Comics? L’evento del 29 ottobre, previsto per le 11.00 al Junior Real Collegio (Sala incontri 2) e pensato per i bambini a partire dall’età di 6 anni, è un modo perfetto per fare avvicinare i più piccoli all’arte del fumetto.

A partire dalla lettura del fumetto “Caterina e i Capellosi” di Alessandro Tota, le bambine e i bambini saranno coinvolti nella creazione di brevi strisce a fumetti per diventare protagonisti delle loro stesse storie: avventure rocambolesche e viaggi pieni di prove da superare proprio come quello affrontato da Caterina e la sua banda.

5. Andrea Lorenzon, Cartoni Morti Live Drawing

Anche Andrea Lorenzon, autore dei famosissimi “Cartoni Morti”, sarà presente al Lucca Comics & Games. Appuntamento allo stand della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Cortina Santa Maria, il 29 ottobre dalle 10.00 alle 11.00 per una sessione di live drawing “spaziale”. La Rappresentanza sarà a Lucca durante tutta la durata del festival con uno spazio informativo lungo la Cortina delle Mura. Lo spazio fornirà informazioni sull’Ue e ospiterà fumettisti e content creator per momenti dialogo e sessioni di disegno dal vivo.

6. “Rhapsody of Fire, il grande metal sinfonico”

Altro evento imperdibile: la band capitanata da Alex Staropoli, con alla voce il fenomenale Giacomo Voli, suonerà sul palco di Lucca Comics & Games. Un concerto all’insegna delle atmosfere power-fantasy, medievali e hollywoodiane che hanno caratterizzato la storia della band e della rassegna lucchese, un connubio unico per celebrare la nuovissima venue musicale del più grande community event europeo.

Il concerto, a cura di LEG Live Emotion Group, si terrà alla Music & Comics Arena (Palasport) sabato 29 ottobre alle 21.30, sul palco i Rhapsody of Fire anticipati dall’esibizione dei Moonlight Haze band capitanata da Chiara Tricarico e tra le formazioni symphonic power metal più in crescita del momento.

7. Incontro con Frank Mentzer (Dungeons & Dragons)

In vista del quarantesimo anniversario della prima edizione della scatola rossa di Dungeons & Dragons, il Lucca Comics & Games festeggerà con la presenza di uno degli autori dei manuali noti come BECMI, intervistato da Amos Pons di Mondiversi. L’appuntamento, previsto per giorno 30, si terrà presso la Sala Ingellis dalle 9.15 alle 10.05.

8. L’installazione di Crowd-art per i 15 anni di Assassins Creed

A Lucca Comics & Games 2022 Assassin’s Creed diventa un’opera di Crowd-Art per celebrare il 15° anniversario dall’uscita del primo titolo della saga videoludica. Centinaia di cosplayer (fan in costume del gioco) chiamati a raccolta dalle diverse community dedicate ad uno dei videogame più amati e venduti al mondo, si riuniranno per partecipare ad un’installazione artistica vivente, ideata e creata dal collettivo Neoludica, con l’intento di stimolare alla riflessione e far arrivare un messaggio di grande impatto sociale: Il sapere rende liberi.

Era il 2007 quando la saga di Assassin’s Creed faceva la sua prima apparizione nel panorama videoludico mondiale: da allora sono stati pubblicati oltre 12 titoli legati alla saga, dando vita ad una community di oltre 155 milioni di gamers conquistati dalle real stories di Assassin’s Creed. La saga, infatti, ha permesso agli amanti del viodeogame di poter viaggiare a cavallo del tempo alla scoperta di epoche storiche ricostruite fedelmente grazie al contributo di esperti e storici delle più prestigiose Università internazionali. Un fenomeno che va oltre la sfera videoludica, capace di diventare protagonista di diversi libri, fumetti, film, opere di game art che hanno contribuito ad accrescere ancor più la fama del titolo targato Ubisoft.

Appuntamento con l’installazione artistica a Lucca Comics & Games 2022 il 30 ottobre ore 15.00 presso il Baluardo San Salvatore, Spalti interni.

9. L’incontro con Tim Burton

Fra gli eventi imperdibili del Lucca Comics di quest’anno, vi segnaliamo innanzitutto l’incontro con Tim Burton, presente per inaugurare la serie tv che andrà in onda a breve – a partire dal prossimo 23 novembre – su Netflix: “Wednesday”, dedicata alla giovane protagonista de “La famiglia Addams”. L’appuntamento è previsto per il lunedì 31 ottobre alle ore 20.00, presso il Cinema Moderno, dove verrà proiettato in anteprima il primo episodio della serie diretta da Burton. Un’occasione davvero unica nel suo genere!

10. “L’attualità del Signore degli Anelli”

Non c’è Lucca Comics senza uno spazio dedicato al Signore degli Anelli. Quest’anno, l’appuntamento – in collaborazione con l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani – è previsto per giorno 1° novembre, dalle 13.30 alle 14.30, all’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca.

A oltre 130 anni dalla nascita, la vita e i libri di Tolkien continuano a ispirare numerosi film, romanzi, videogiochi, tra cui la serie tv “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere”.

Cosa può ancora fare un piccolo Frodo? Chi sono i veri orchi? Non solo “Il Signore degli Anelli” è diventato nel corso dei decenni un oggetto di culto al pari di un’opera d’arte custodita all’interno di un museo nazionale, ma può rispondere ancora a questioni importanti, attuali, e per questo è un “problema”, e risulta difficile continuare a considerare Tolkien un autore che non ha affrontato il suo tempo. Altro che escapismo e «fuga dalla realtà!».

Photocredits: Dzag